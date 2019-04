Attentats au Sri Lanka : à Nice, "maintenant on a peur d'aller dans les églises"

Entre inquiétude et crainte d'un attentat, les catholiques niçois ont réagi en sortant de la messe de Pâques aux attentats qui ont fait plus de 200 morts au Sri Lanka dimanche 21 avril.

Nice, France

Les attentats qui ont frappé le Sri Lanka dimanche 21 avril et fait plus de 200 victimes ont fortement ému sur la Côte d'Azur. En ce jour de Pâques, alors que trois des huit explosions au Sri Lanka ont eu lieu dans des églises, les niçois sortant de la messe, cathédrale Sainte-Réparate, étaient évidemment touchés. "Je suis glacée", confie l'une quand sa voisine ajoute en secouant la tête, "ces pauvres gens, ça devrait être la joie et voilà, lamentable".

Le choc pour certains, la peur pour d'autres

"On est toujours sidérés quand des chrétiens sont attaqués pour leur foi ou pour ce qu'ils représentent", résume l'un des catholiques azuréens. À ce choc s'ajoute pour certains la crainte. "On a peur d'aller dans les églises", "ce matin il y avait des militaires devant l'église, on essaie de ne pas y penser mais je me retournais toutes les cinq minutes", "il ne faut pas leur faire voir qu'on a peur", "je préfère ne pas y penser", voilà le genre de phrases qu'on pouvait entendre à la sortie de la messe devant la cathédrale.

Plusieurs responsables politiques des Alpes-Maritimes (C. Estrosi, E. Ciotti, D. Lisnard, A. Ardisson) ont réagi à cet attentat via Twitter, le condamnant et avec lui les persécutions des chrétiens dans le monde.