Attentats dans l'Aude : trois personnes interpellées

Trois hommes ont été arrêtés lundi et matin dans l'Aude et à Mayotte. Ils ont placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête portant sur les attentats de de Trèbes et Carcassonne, survenus en mars dernier.

Trois hommes ont été interpellés lundi et mardi, avant d'être placés en garde à vue, dans l'enquête sur les attentats qui ont fait 4 morts le 23 mars dernier à Trèbes et Carcassonne, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Ils font partie de l'entourage de l'auteur des attaques, Radouane L..

Deux de ces personnes ont été interpellées dans l'Aude et la troisième à Mayotte. Au moins une de ces personnes est connue pour radicalisation. L'opération a été menée par la Sous-direction antiterroriste (SDAT) et la DGSI et le SRPJ de Montpellier.

Le 16 octobre, six personnes de l'entourage de Radouane L., avaient été interpellées, principalement dans l'Aude, et placées en garde à vue, sur commission rogatoire des juges instruction. Trois suspects avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste et incarcérés.