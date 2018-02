Paris, France

La 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les affaires terroristes, a rendu son jugement à 16h45 ce mercredi. Elle a relaxé Jawad Bendaoud, le logeur de deux jihadistes des attentats du 13 novembre 2015.

Cinq ans de prison (avec maintien en détention) ont été infligés à Mohamed Soumah, également jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes".

Youssef Aït Boulahcen, jugé pour "non-dénonciation de crime" a été condamné à 3 ans de prison ferme et un avec sursis.

Le procureur avait demandé quatre ans de prison pour les deux premiers et cinq ans pour le troisième accusé. Les avocats des trois prévenus avaient réclamé la relaxe.

Il n'est "pas prouvé que #Jawad Bendaoud à fourni un hébergement à 2 individus qu'il savait être des terroristes" dit la présidente — Rémi Brancato (@RemiBrancato) February 14, 2018

Jawad Bendaoud, 31 ans, parfois surnommé "le logeur de Daech", délinquant multirécidiviste, était accusé d'avoir mis à disposition d'Abdelhamid Abaaoud, l'un des cerveaux présumés des attentats du 13 novembre 2015, et de son complice, Chakib Akrouh, un squat où ils s'étaient repliés à Saint-Denis. Il avait toujours clamé son innocence en affirmant ne jamais avoir su que les deux hommes qu'il hébergeait étaient des terroristes.

A l'énoncé de la relaxe #Jawad Bendaoud lève les yeux au ciel et se signe — Rémi Brancato (@RemiBrancato) February 14, 2018

Son voisin dans le box, Mohamed Soumah, avait joué le rôle d'intermédiaire, en mettant en contact Hasna Aït Boulahcen, qui cherchait une planque pour les deux jihadistes, et Jawad Bendaoud.

Les réquisitions les plus lourdes avaient visé le troisième prévenu, Youssef Aït Boulahcen, jugé pour "non-dénonciation de crime". Il est le cousin d'Abdelhamid Abaaoud et le frère d'Hasna Aït Boulahcen, qui est morte aux côtés des jihadistes dans l'assaut du Raid.

Ce procès est le premier en lien avec ces attaques terroristes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Pour ce procès hors norme, il y avait 700 parties civiles et plus de 100 avocats (six seulement pour la défense).