Attentats de Barcelone: témoignages et réactions des Poitevins

Des drapeaux en berne, une minute de silence, les hommages aux victimes des deux attentats survenus en Espagne se succèdent. Deux voitures-béliers ont foncé dans la foule à Barcelone et à Cambrils. Des touristes Poitevins étaient sur place. Réactions également dans le Poitou.

A quelques heures près, à quelques kilomètres près, elle se trouvait à Barcelone et à Cambrils.

Florence Potrel est conseillère et formatrice en communication à Poitiers. Cet été 2017, elle a choisi de le passer en Catalogne, en Espagne. Elle se trouve sur les lieux de la première attaque, sur las Ramblas de Barcelone quand elle accepte de témoigner et il est difficile pour elle de trouver les mots. Elle décrit : "il y a des escortes partout sur las Ramblas, des policiers en armes. Des journalistes qui filment".

La Poitevine raconte ce qu'il y a autour d'elle, sur "las Ramblas " le jour d'après l'horreur, mais très vite, la gorge se serre. Les mots se perdent... Et elle se mord les lèvres pour ne pas se laisser submerger par l'émotion qui la gagne. Se trouver dans ce lieu où tant de vies ont basculé. C'est trop dur, trop difficile."On n'est jamais préparé. Même s'il y a eu l'attentat de Nice en France, on ne s'attend pas à ça, souligne-t-elle, avant de se souvenir :

"La veille, on assiste au feu d'artifice à l'Hospitalet (Près de Barcelone), on voit bien qu'il y a une sécurité renforcée. On se dit ça ne peut pas nous arriver. Et ça arrive à 12 kilomètres de nous. Alors, on se dit qu'on a une bonne étoile..."