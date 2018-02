Sur les trois personnes qui ont été arrêtées mardi dans le Tarn et dans le Gard, dans l'enquête sur les attentats des 17 et 18 août derniers à Barcelone et Cambrils, deux ne sont plus en garde à vue et un troisième va être présenté à un juge en vue de sa mise en examen.

Deux gardes à vue ont été levées parce qu’il n’y avait pas d’éléments incriminant à ce stade, selon une source judiciaire contactée par franceinfo. Le troisième homme, âgé de 32 ans, qui a été interpellé à Albi dans le Tarn, va donc être présenté devant un juge.

Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris le 31 janvier des chefs de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes criminelle. Les trois personnes arrêtées font partie de l'entourage d'un des terroristes en Espagne.