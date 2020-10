Attentats de Conflans : les hommages dans les Landes ce jeudi

Dans le cadre de l'hommage national rendu ce jeudi à Samuel Paty, l'enseignant assassiné vendredi dernier à la sortie de son collège, plusieurs communes des Landes organisent des rassemblements ce jeudi, avant cérémonie dans la cour de la Sorbonne. Voici une liste une exhaustive :

Aire-surl'Adour

Ce mercredi, à 13 h, pour faire écho à l'hommage national rendu à l'enseignant décapité dans les Yvelines, un rassemblement en son honneur aura lieu devant la cité scolaire d'Aire-sur-l'Adour, à 13H. Des enseignants et la direction de l'établissement se joindront au rassemblement.

Capbreton

La Ville de Capbreton exprime sa profonde émotion suite à l’assassinat de Samuel Paty. Pour marquer leur solidarité envers sa famille, ses proches et toute la communauté éducative, les élus du Conseil municipal se rassembleront sur la place de l'Hôtel-de-Ville ce mercredi 21 octobre à 12h, dans le cadre de la journée d'hommage organisée au niveau national. Les drapeaux de la mairie seront mis en berne. Les Capbretonnais sont invités à participer à ce rassemblement dans le respect des mesures sanitaires ou à respecter au même moment, là où ils se trouveront, une minute de silence.

Dax

Un rassemblement a lieu à Dax, à 12h ce mercredi, un moment de recueillement dans le square de la laïcité. Une gerbe sera aussi déposée en hommage à l'enseignant. Le rassemblement, initié par l'association Laïcité 40, appelle tous ceux qui le souhaitent à venir participer à ce moment de recueillement. Ils seront sur place jusqu'à 13h.

Labouheyre

Un rassemblement hommage en la mémoire de Samuel Paty sera organisé devant la Mairie, mercredi 21 octobre, à 11h30. Elus et agents municipaux se réuniront et la ville de Labouheyre invite les habitants qui le souhaitent à les rejoindre et partager un moment de recueillement collectif et citoyen, à l’occasion de cette journée d’hommage national. Ce rassemblement permettra également de rappeler notre attachement collectif à la liberté d’expression et à la laïcité.

Morcenx-la-Nouvelle

La Commune de Morcenx-la-Nouvelle répond à l’appel de l’Association des Maires de France et témoigne de sa solidarité avec la victime et sa famille, de son soutien à l’ensemble de la communauté éducative et de sa mobilisation pour défendre la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la République avec :

Une banderole #jesuisenseignant a été apposé sur le mur de la Mairie

Le Drapeau de la Mairie sera mis en berne mercredi et jeudi

Une minute de silence, à laquelle est convié l’ensemble de la population, sera respectée devant la Mairie de Morcenx-la-Nouvelle, Mercredi 21 octobre à 12h (port du masque obligatoire)

Une minute de silence sera également respectée au cours du Conseil Municipal du 22 septembre 2020 à 20h

Soorts-Hossegor

En hommage à Samuel Paty, la Ville de Soorts-Hossegor mettra ses drapeaux en berne dans le cadre de l’hommage national organisé mercredi 21 octobre. L’équipe municipale et les employés communaux se rassembleront à 12h avec ceux qui le souhaitent sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans le strict respect des consignes sanitaires et observeront une minute de silence pour affirmer leur soutien aux enseignants et pour défendre la liberté d’expression. La Ville adresse son soutien et ses sentiments de profonde sympathie à sa famille, ses amis, ses collègues et ses élèves et partage l’émotion qui saisit tout le pays.

Soustons

Pour défendre la République face à la barbarie et en solidarité avec le corps enseignant et l’Education Nationale, les femmes et les hommes, élu(e)s au conseil municipal de la ville de Soustons se réuniront ce mercredi 21 octobre 2020, à 12h sur le parvis de l’Hôtel de Ville afin d’observer une minute de silence. La maire de Soustons, Frédérique Charpenel, invite tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre.