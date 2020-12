Attentats de janvier 2015 : 18 et 15 ans de réclusion criminelle requis contre les deux accusés ardennais

Le parquet national antiterroriste a requis des peines de 18 ans et de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Abdelazziz Abbad et de Miguel Martinez, les deux ardennais accusés d'avoir aidé logistiquement les frères Kouachi auteurs de la tuerie à Charlie Hebdo en janvier 2015.

Au procès des attentats de janvier 2015, l'avocat général a requis ce mardi 8 décembre des peines de 18 ans et de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre respectivement d'Abdelazziz Abbad et de Miguel Martinez, les deux ardennais jugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé logistiquement les frères Kouachi, auteurs de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Au total, ce sont 14 personnes qui sont jugées depuis le 2 septembre devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour leur complicité présumée dans les attaques terroristes contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, qui ont fait 17 morts.

à lire aussi Attentats de janvier 2015 : de cinq ans de prison à la perpétuité requis contre les accusés

La "connexion ardennaise" des frères Kouachi

Miguel Martinez 37 ans, et Abdelazziz Abbad 34 ans, sont considérés comme la "connexion ardennaise" des frères Kouachi, dont l'aîné Saïd habitait le quartier Croix rouge à Reims en janvier 2015 et venait régulièrement à Charleville-Mézières pour voir sa belle famille. En 2014, les deux accusés Martinez et Abbad étaient associés, et tenaient une entreprise de pneus à Charleville-Mézières. Ils sont accusés d'avoir fait le lien entre Charleroi en Belgique, et la région parisienne, pour faire transiter des armes.

Le parquet national antiterroriste a requis ce mardi 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Miguel Martinez et 18 ans de réclusion à l'encontre d'Abdelazziz Abbad en estimant notamment qu'"ils possédaient les clés pour comprendre que leurs interlocuteurs évoluaient dans un milieu radicalisé". Le verdict est attendu le 16 décembre.