Attentats de janvier 2015 : cette bretonne a vécu Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher

Elise (prénom d'emprunt) était policière à Paris en janvier 2015. Elle est intervenue au siège du journal satirique et lors de la prise d'otage, porte de Vincennes. Aujourd'hui elle vit dans le Finistère et elle se confie à France Bleu, alors que s'ouvre ce mercredi le procès de ces attentas.

Le 7 janvier 2015, Elise vivait son deuxième jour en tant que titulaire au sein de la Police à Paris. Elle devait prendre son service à 15 heures, mais elle est appelée peu après 11 heures 30 pour se rendre au siège de Charlie Hebdo. Les frères Kouachi viennent de commettre leur tuerie. Ils sont déjà partis lorsqu'elle arrive, mais les corps des victimes sont encore là. Elle va participer à la sécurisation du périmètre, jusqu'à la levée des corps.

On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais on est sur une scène de guerre"

"Sur le moment on ne sait pas vraiment sur quoi on va. On part la boule au ventre [...] Sur place, l'atmosphère est déjà très glock. On a un collègue à terre, qui est mort. Et il y a dix personnes décédées à l'intérieur ..." se souvient l'ancienne gardienne de la paix, qui n'exerce plus ce métier aujourd'hui.

"C'est très clame, très silencieux, une atmosphère très pesante. Personne ne parle trop, on est sous le choc. Et on ne va pas avoir le temps de réaliser, il faudra attendre beaucoup de semaines, parce que tout va s'enchaîner dans la soirée et les deux jours qui suivent."

"Je sens encore le sol de Vincennes tremblé sous mes pieds"

Le lendemain de la tuerie au journal satirique, une policière municipale est tuée à Montrouge et la prise d'otage meurtrière de l'Hyper Cacher a lieu le surlendemain. Ce 9 janvier 2015, Elise est envoyée porte de Vincennes, de nouveau pour sécuriser le quartier touché par les attentats.

"Il est très lourdement armé. Nous on est à l'extérieur et on entend les coups de feu. On sait qu'il a déjà commencé son massacre", raconte-elle. Puis vient l'assaut des policiers du RAID et de la BRI contre Amedy Coulibaly : "C'est pas très long à donner l'assaut, mais ça paraît interminable, poursuit Elise. Je sens encore le sol de Vincennes tremblé sous mes pieds, car ce sont des dalles surélevées au-dessus du périphérique. L'assaut, c'est très impressionnant. C'est indescriptible. Sur le moment, on dépose notre cerveau, on réfléchit pas. On espère juste que ça va s'arrêter."

Reconstruction en Bretagne

Près de trois ans plus tard, et après notamment les attentats du Bataclan qui leur ont fait remonter de mauvais souvenirs, Elise et son compagnon décident de quitter Paris et de changer de métier. Ils viennent s'installer dans le Finistère pour continuer à se reconstruire. "On est très heureux, on ne regrette pas notre choix. Et malheureusement on ne reviendra pas à notre métier de cœur".

Les images et les sensations de cette douloureuse épreuve remontent parfois à la surface. Malgré tout, Elise nous confie qu'elle va suivre attentivement le procès qui s'ouvre ce mercredi 2 septembre.