Attentats de janvier 2015 : cinq ans après, Charlie Hebdo sort un numéro commémoratif

Dix-sept morts et le début d'une année noire en France : cinq ans après, les attentats de janvier 2015 restent dans les mémoires comme le point de bascule vers une ère d'attaques jihadistes sans précédent, qui a profondément ébranlé le pays.

Trois jours de sidération en 2015

Le 7 janvier 2015, le caricaturiste Charb publie un dernier dessin prémonitoire. "Toujours pas d'attentats en France", constate-t-il, avant d'imaginer la réplique d'un jihadiste, kalachnikov sur le dos : "Attendez ! On a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses voeux..."

Peu après 11h ce jour-là, il meurt sous les balles de Chérif et Saïd Kouachi. Les frères jihadistes tuent 12 personnes au siège parisien de Charlie Hebdo et dans une rue adjacente : membres de la rédaction, invités, policiers... Quarante-huit heures de traque plus tard, ils sont tués par le GIGN, dans une imprimerie en Seine-et-Marne.

Le 9 janvier 2015, un complice entre en scène : lors d'une prise d'otages dans la supérette Hyper Cacher aux portes de Paris, Amedy Coulibaly cible la communauté juive et tue quatre personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. La veille, le 8 janvier 2015, il avait tué une policière municipale à Montrouge en banlieue sud.

En France et dans le monde, l'émotion est immense. Au nom de la liberté d'expression, un cri de ralliement naît : "Je suis Charlie".

Le 11 janvier 2015, plusieurs millions de personnes descendent dans les rues pour le reprendre. A Paris, c'est la marée humaine place de la République. Le président François Hollande réunit 50 chefs d'État dans la capitale pour une marche historique.

Numéro commémoratif de Charlie Hebdo cinq ans après

La sortie du prochain numéro de Charlie a été avancée à ce mardi pour coïncider avec le 7 janvier. Il s'en prend aux "nouveaux gourous de la pensée formatée" et donne la parole à des proches des victimes. Ce numéro commémoratif "est consacré aux nouvelles formes de censures", annonce Riss, le directeur de la rédaction. "On a vu des universités empêcher des conférences, des pièces de théâtre boycottées, une multiplication des tentatives d'empêcher les paroles divergentes sur les réseaux sociaux, des boycotts d'oeuvres... c'est étonnant de voir qu'il y ait autant de désir de censure", souligne-t-il.

La rédaction de Charlie Hebdo participera à plusieurs événements publics pour commémorer les 5 ans de l'attaque du journal, le 7 janvier 2015. Le 7 janvier, de 20h à 23h, franceinfo organisera un débat autour de Riss et de la rédaction du journal, en direct et en public depuis la Maison de Radio France.

En dehors de la rédaction mais liée à son histoire, Chloé Verlhac, la veuve du dessinateur Tignous, sort ce 7 janvier chez Plon un récit de sa vie avant et après l'attaque, "Si tu meurs, je te tue".

Elle se confie à Siné Mensuel (fondé par Siné, ex-figure de Charlie Hebdo décédé en 2016) qui consacre sa une aux attentats de 2015 et 2016 avec un dessin de Tignous. Dans un long entretien, elle détaille ses problèmes financiers et le peu d'aide qu'elle a reçue, que ce soit de la part de l'Etat ou de Charlie.

Procès de mai à juillet 2020

Cinq ans après les faits, un nouveau chapitre, celui de la vérité judiciaire, va désormais s'ouvrir en France. De mai à juillet, quatorze suspects accusés d'avoir fourni un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly seront jugés à Paris devant une cour d'assises spéciale.

Elle jugera notamment le franco-turc Ali Riza Polat qui fait figure de principal accusé.