Attentats de janvier 2015 : de 13 ans à la perpétuité pour les deux accusés qui avaient fait appel

Le Palais de justice de Paris, le 12 septembre 2022. © AFP - Riccardo Milani / Hans Lucas Rejugé à Paris pour complicité dans les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, Ali Riza Polat a été condamné jeudi soir en appel à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité des dix-sept assassinats perpétrés par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly. La cour d'assises spéciale de Paris a assorti cette peine d'une période de sûreté de vingt ans. C'est la peine qui avait été requise par le ministère public qui a demandé à la cour de "protéger" la société de cet homme à la "dangerosité extrême", toujours "ancré dans un islamisme radical". En première instance, cet ex-ami d'adolescence d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, avait écopé de 30 ans de réclusion criminelle. ⓘ Publicité Le second accusé rejugé avec M. Polat depuis le 12 septembre, Amar Ramdani, 41 ans, a été condamné à treize ans de prison, dont deux tiers de sûreté, pour avoir fourni des armes à Amedy Coulibaly. Il avait écopé de la peine maximale, vingt ans de réclusion, il y a deux ans. Les attentats de janvier 2015 ont marqué le début d'une funeste série d'attaques jihadistes, avec celle du 13-Novembre dont le procès s'est achevé en juin et celle de la promenade des Anglais à Nice actuellement jugée au sein du même palais de justice.