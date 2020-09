Attentats de janvier 2015 : il ne reste plus aucune trace matérielle de la manifestation de Tours

C'est un procès historique qui s'ouvre dès ce mercredi devant la Cour d'assises spéciale de Paris, celui des attentats terroristes de janvier 2015, attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher, dans lesquelles 17 personnes ont perdu la vie. Il y a cinq ans, ces trois jours de janvier marquent la France à vie, déclenchant le dimanche suivant de gigantesques manifestations, quatre millions de personnes dans la rue au niveau national, 35 000 à Tours, un record depuis la Libération.

Des documents très vite ramassés, puis détruits

Des dizaines d'écrits, de poèmes, de dessins, sont alors déposés sur les marches de l'hôtel de ville tourangeau, témoignage de l'émotion des habitants. Mais de cela, qu'en reste-t-il ? Plus rien ! Ces documents sont très vite ramassés puis détruits par le service sécurité, par peur notamment que les bougies posées là ne provoquent un incendie. Jean-Luc Porhel avoue avoir été un peu dépassé par l'ampleur de l'événement, c'est le directeur des archives municipales. "Pour Charlie Hebdo, on était pas du tout préparés à cette expression populaire. Si on avait su, on aurait donné des instructions au service sécurité pour dire vous les enlevez mais vous les mettez de côté. Ça leur est pas venu à l'idée qu'il fallait sauvegarder et nous on leur a pas dit non plus, et quand on leur a dit, c'était trop tard".

On était pas du tout préparés à cette expression populaire - Jean-Luc Porhel

Jusque là en effet, l'émotion s'était toujours exprimée différemment. "On était confrontés lorsqu'il y avait un deuil de personnalité, comme par exemple Lady Di, à ce que les gens viennent déposer des fleurs. Mais c'est la première fois qu'on a vu autre chose que des fleurs, comme des écrits, des poèmes, des objets. Maintenant, nous, _ça nous a amené à intégrer ce type d'archives populaires, comme étant aussi d'intérêt public_".

Plus de trace des attentats de janvier, au contraire de ceux de novembre

La preuve, quelques mois plus tard, après les attentats du Bataclan, consigne est donnée de garder tout ce que les tourangeaux laisseront alors dans l'espace public. Deux boites remplies d'écrits, de dessins, d'objets comme un ours en peluche donné par un enfant, sont désormais précieusement gardés au sein des archives municipales.

Des documents précieusement conservés, mais visibles par tous. Ils sont consultables aux archives municipales de Tours. Ils sont aussi en cours de numérisation, pour pouvoir être mis en ligne. Le procès des attentats de janvier 2015 débute donc ce mercredi devant la Cour d'assises spéciale de Paris, il va durer jusqu'au 10 novembre. 14 personnes seront jugées, elles risquent pour certaines la prison à vie.