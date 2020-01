EN IMAGES - Attentats de janvier 2015 : série d'hommages aux victimes, cinq ans après

Des cérémonies en hommage aux dix-sept victimes des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hyper Cacher en janvier 2015, point de départ d'une vague d'attentats jihadistes en France, ont lieu mardi et mercredi en région parisienne, en présence de ministres et de familles.