Attentats de Mohammed Merah : "On était sidérés", se souvient le président de la communauté israélite de Pau

Dix ans jour pour jour après les attentats de Mohammed Merah qui ont fait sept victimes - trois militaires, trois enfants et un parent - juives à Toulouse et Montauban en 2012, le président de la communauté israélite de Pau Gérard Klelifa se rappelle la sidération et la peur, jusqu'en Béarn.

"Quand on arrive à une date fatidique comme celle des 10 ans, cela rappelle des souvenirs", confie Gérard Klelifa, le président de la communauté israélite de Pau. Il se souvient de ce 19 mars 2012, date des attaques perpétrées par le terroriste Mohammed Merah, qui a abattu d'abord trois militaires à Toulouse et à Montauban, puis trois enfants et le père de l'un d'entre eux devant une école juive de Toulouse.

C'est à partir de cette date que des militaires ont commencé à surveiller la synagogue, à dormir dedans, dans le cadre du plan Vigipirate.

Gérard Klelifa

"On était sidérés ! On savait qu'il y avait de plus en plus d'actes antisémites, mais en arriver à ce point... c'était la sidération. Surtout que des parents palois avaient leurs enfants en pension dans cette école, explique-t-il. C'est à partir de cette date que des militaires ont commencé à surveiller la synagogue, à dormir dedans, dans le cadre du plan Vigipirate".

Projection et débat sur l'antisémitisme à Pau ce dimanche

Les agressions et actes antisémites ont continué pendant quelques années après ce drame, selon Gérard Klelifa. "Cela devenait inquiétant car la population juive de France a beaucoup diminué : elle est passée de 800 000 à 500 000 en trois ou quatre ans". À Pau, après ces événements, "trois familles ont fait leur Alya", c'est à dire qu'ils sont partis vivre définitivement en Israël.

À Pau, ce dimanche 20 mars, 20 ans après ces attentats et en cette première journée nationale de lutte contre l'antisémitisme, le cinéma d'art et essai Le Méliès organise à 18h15 la projection d'un film sur Ilan Halimi, enlevé, séquestré et torturé par un gang antisémite en janvier 2006. Il sera suivi d'un débat.