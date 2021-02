Attentats de novembre 2015 : 14 complices présumés seront jugés en Belgique

Quatorze complices présumés des commandos jihadistes ayant attaqué Paris le 13 novembre 2015 ont été renvoyés ce mercredi devant un tribunal correctionnel en Belgique, a annoncé le parquet fédéral belge.

Il s'agit de suspects non retenus dans la procédure française. Parmi les 20 inculpés du dossier ouvert par la justice antiterroriste belge - et baptisé "Paris Bis" - la chambre du conseil de Bruxelles a aussi prononcé cinq non-lieu et une disjonction, rattachant le cas d'un inculpé à une autre affaire.

Un procès prévu en Belgique en fin d'année

Ces suspects sont soupçonnés d'avoir transporté, hébergé ou aidé matériellement les assaillants depuis le sol belge. Les attentats du 13 novembre 2015, préparés en bonne partie en Belgique, où les assaillants disposaient de plusieurs planques, ont très rapidement conduit à l'ouverture d'une enquête de la justice antiterroriste à Bruxelles.

Après cette décision de renvoi devant un tribunal - qui est susceptible d'appel - le procès prévu à Bruxelles pourrait se dérouler à la fin de l'année, au même moment que celui de Paris puisque les protagonistes ne sont pas les mêmes. Dans la procédure française, 20 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris, où le procès doit s'ouvrir le 8 septembre 2021 et durer environ six mois.

Ces attentats, revendiqués par l'organisation Etat islamique avaient fait 130 morts à Paris et dans la commune voisine de Saint-Denis le soir du 13 novembre 2015.