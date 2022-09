Attentats de Strasbourg : le procès pourrait avoir lieu fin 2023 ou au début de l'année 2024 à Paris

Deux juges antiterroristes en charge de l'enquête sur l'attentat du 11 décembre 2018 ont rencontré des victimes et proches des victimes au Palais de Justice de Strasbourg

Des explications sur l'enquête en cours et des précisions sur la tenue prochaine du procès à Paris. Voilà le résumé de cette première rencontre entre les deux magistrats chargés de l'enquête sur les attentats du 11 décembre 2018 et les parties civiles. Elle s'est tenue durant plus de trois heures au Palais de Justice de Strasbourg, jeudi 8 septembre 2022.

J'attends ça depuis le premier jour

Face aux deux magistrats, une trentaine de parties civiles et une dizaine d'avocats, en quête d'explications. "C'est quelque chose qui m'angoisse depuis près de quatre ans. J'attends ça depuis le premier jour", raconte Mostapha Sahlane, le chauffeur de taxi pris en otage par Chérif Chekatt le soir de l'attentat. Il a participé à la réunion avec son association.

Elle a commencé par des explications sur le déroulé de l'enquête, avec notamment la projection d'un film sur le parcours supposé de Chérif Chekatt, l'auteur de la tuerie qui a fait 5 mort et 11 blessés.

Cette enquête devrait être bouclée à la fin de l'année 2022, laissant présager un procès à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024 selon les enquêteurs. Il se déroulera à Paris, devant la Cour d'assises spéciale. La même dans laquelle se tient actuellement le procès des attentats de Nice. C'est aussi elle qui a accueillie les procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Les victimes seront prises en charge pour le procès

Un procès très attendu parmi les victimes selon Mostapha Salhane : "On en a besoin pour tourner la page". Elles seront prises en charge, avec notamment un accompagnement psychologique tout au long de la durée du procès, qui devrait durer plus d'un mois selon les magistrats.

Cinq hommes actuellement mis en examen sont susceptibles d'être jugés par cette cour d'assises spéciale. L'auteur de la tuerie a lui été abattu par la police après 48h de cavale.