Attentats de Trèbes et Carcassonne : la mère et les sœurs de Radouane Lakdim en garde à vue

La mère et les deux sœurs de Radouane Lakdim, auteur des attentats de Trèbes et Carcassonne (Aude), ont été placées en garde à vue mardi, dans le cadre de l'enquête sur ces attaques revendiquées par le groupe État islamique.

Aude, France

Un peu plus d'un an après, la mère et deux sœurs de l'auteur des attaques terroristes dans l'Aude en mars 2018, ont été placées en garde à vue mardi, selon franceinfo. Radouane Lakdim, 25 ans, avait blessé un automobiliste et tué son passager par balles à Carcassonne en mars 2018 avant de voler la voiture dans laquelle ils se trouvaient. Il avait ensuite abattu un employé, un client, et le gendarme Arnaud Beltrame dans un supermarché de Trèbes avant d'être abattu par le GIGN.

Depuis l'interpellation le jour des faits de Marine Pequignot, la petite amie de Radouane Lakdim, qui avait publié sur internet le matin des attaques une sourate promettant l'enfer aux mécréants, quatre hommes ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir eu connaissance des projets du tueur ou pour certains de l'avoir aidé à des degrés divers. Trois d'entre eux et la jeune femme de 19 ans sont aujourd'hui incarcérés.