Attentats de Trèbes et de Carcassonne : le procès aura lieu du 22 janvier au 23 février 2024 à Paris

Le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, dans l'Aude , aura lieu pendant cinq semaines début 2024, entre le 22 janvier et le 23 février. Sept personnes sont renvoyées devant la cour d’assises spéciale de Paris. Il s’agit d’une femme et de six hommes âgés de 23 à 34 ans. Deux d'entre-eux sont en détention provisoire, les cinq autres sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé, à des degrés divers, l'auteur des attentats qui ont fait quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame en mars 2018.

Quatre tués et quinze blessés

Cinq des personnes renvoyées devant la cour d'assise spéciale de Paris sont accusées d’association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes, une autre de détention illégale d’armes et la dernière de non-dénonciation de crime.

Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, 25 ans, originaire de la cité Ozanam de Carcassonne, tue quatre personnes et en blesse quinze autres dans trois attaques.

Le terroriste tue d'abord un vigneron retraité de 60 ans, Jean Mazières pour voler une voiture à Carcassonne. Sur sa route, il tire sur un groupe de policiers qui font leur footing, l'un d'eux est gravement touché.

Radouane Lakdim prend ensuite la direction de Trèbes, et s'arrête au Super U où il abat le boucher, Christian Medvès, 50 ans, puis un client, Hervé Sosna, 65 ans, maçon à la retraite. Le terroriste prend plusieurs personnes en otage.

Le lieutenant-colonel Beltrame se substitue au dernier otage retenu, une caissière du supermarché, permettant ainsi sa libération. Le lieutenant-colonel Beltrame est tué par le terroriste qui sera ensuite abattu par le GIGN de Toulouse. Les attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique.