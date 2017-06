Attentats déjoués à Marseille : un meeting de Marine Le Pen, des bureaux de vote et des bars étaient visés

Selon le journal Libération, les deux hommes arrêtés en avril à Marseille voulaient commettre des attentats lors d'un meeting de Marine Le Pen, dans des bureaux de vote et des bars de la ville.

De nouvelles révélations, deux mois après les attentats déjoués à Marseille. Les deux suspects, Clément Baur et Mahiedine Merabet, visaient un meeting de Marine Le Pen, des bureaux de vote, et des bars de la ville, selon le journal Libération.

Marine Le Pen et le Front National visés

Le journal a eu accès à des éléments nouveaux dans l’enquête sur ces attaques avortées. Le meeting de Marine Le Pen à Marseille, candidate Front National, était donc l'une des cibles.

Pourtant c'est François Fillon, le candidat Les Républicains, que l'on pensait visé, car sur la vidéo où les deux jeunes prêtent allégeance à l'Etat islamique, on voit la Une du journal Le Monde, consacrée justement au candidat de la droite. Mais au lendemain de l'interpellation des deux hommes, le 19 avril, c'était jour de meeting à Marseille pour la candidate frontiste.

Des attentats évités dans des bureaux de vote marseillais

Toujours d'après Libération, la deuxième cible était des bureaux de vote de la ville, le jour du premier tour de la présidentielle. Et pour finir dernière et troisième cible : des bars fréquentés par des Américains, des Russes et des Israéliens.

Plusieurs massacres auraient donc été évités. Chez les suspects dans le troisième arrondissement, les enquêteurs avaient retrouvé un arsenal avec des armes de guerre, et plus de trois kilos d'explosifs.