Il y aura bien un procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. 20 personnes viennent d'être renvoyées aux assises. L'ordonnance a été rendue ce lundi 16 mars.

Attentats du 13 novembre 2015 : 20 personnes renvoyées aux assises dont Salah Abdeslam et les frères Clain

Après quatre ans d'enquête tentaculaire, 20 personnes ont été renvoyées aux assises pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts et 350 blessés, annonce ce lundi le parquet national antiterroriste (Pnat).

Parmi les personnes à l'encontre desquelles les juges d'instruction ont ordonné un procès dans leur ordonnance rendue ce lundi, figure le Franco-belge Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre, et six personnes visées par un mandat d'arrêt d'international, dont Oussama Atar et les frères Clain qui sont tous trois présumés morts.

Dans le détail, 14 suspects sont mis en examen et renvoyés aux assises. _"_1 765 personnes physiques et morales sont constituées partie civile", indique le parquet.

"A l’issue de cette procédure d’un volume de 472 tomes au fond, 14 personnes sont mises en examen dont 11 placées en détention provisoire et 3 sous contrôle judiciaire. 6 personnes sont par ailleurs visées par un mandat d’arrêt", précise encore le Parquet national antiterroriste.