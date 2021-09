Attentats du 13 novembre 2015 : "Chacun d'entre nous a vécu un mini traumatisme, le procès peut l'atténuer"

L'un des procès les plus importants de l'histoire de France s'ouvre ce mercredi 8 septembre à Paris, avec 1.800 parties civiles, dont des Isérois. Mais au-delà des proches des victimes, ce procès est important pour toute la société, estime sur France Bleu Isère le psychiatre Nicolas Franck.

On se souvient tous où nous étions durant cette soirée du 13 novembre 2015. Si ces attaques terroristes ont marqué les victimes et leurs proches, elles ont aussi eu un impact sur tous les Français. "Chacun d'entre nous a vécu un mini traumatisme", estime ce mercredi 8 septembre Nicolas Franck, psychiatre et chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Il réagissait sur France Bleu Isère à l'ouverture du procès des attentats à Paris.

On a entendu sur France Bleu ce matin les témoignages de proches de victimes du Bataclan, notamment en Isère, qui parlent de leur douleur depuis 6 ans. Est-ce que ce procès peut l'atténuer cette douleur ? Ou au contraire la réveiller ?

Elle peut faire un peu les deux, a priori plutôt l'atténuer puisque ça permettra de donner du sens et de se projeter sur l'avenir, de "classer" un petit peu l'affaire, d'y mettre une conclusion. Il faut se rendre compte que ces traumatismes, qu'ils soient individuels - quand on est sur place au Bataclan, en première ligne - ou bien collectifs - pour n'importe quel citoyen français -, représentent une émotion considérable, ces traumatismes nous figent, nous submergent. Evidemment pour les personnes qui ont vu leurs proches morts, ou qui étaient dans la salle du Bataclan, cela a laissé des traces dans la mémoire qui vont revenir de manière systématique, soit la nuit sous forme de cauchemars, soit dans la journée en s'imposant à notre esprit. C'est une sorte de prison de nos souvenirs.

Et nous tous, on ressent un petit peu la même chose : chacun d'entre nous, parce qu'on a vécu un mini traumatisme en voyant ces scènes de terreur, en ayant peur pour quelqu'un, pour des Français qui étaient au Bataclan, dans le stade, etc. Donc, c'est quelque chose qui fige le temps, à un instant donné et qui laisse une trace qui ne s'efface pas. C'est ça le traumatisme.

Peut-on dire qu'il existe des traumatismes collectifs ?

Oui, il y a des mini traumatismes collectifs. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 16 mars 2020, quand le premier confinement a été mis en place. Et puis, on se souvient tous de ce qu'on faisait quand les attentats du Bataclan ont eu lieu. Ce sont des mini traumatismes pour chacun d'entre nous et des traumatismes énormes pour ceux qui étaient directement sur les lieux concernés.

Il y a eu d'autres attentats ensuite - on pense forcément en Isère à Saint-Quentin-Fallavier - et on a l'impression que depuis six ans, l'anxiété collective a augmenté. Est ce que cliniquement, vous l'observez ?

Oui, on l'observe, d'autant que ça a été réactivé ou aggravé par les confinements et toutes les mesures de contrainte qui sont à l'oeuvre depuis mars 2020. On a affligé un stress à la société, à la population et celle ci, effectivement, vit ça de manière anxieuse. Le principal effet du stress est l'anxiété. Et ces souvenirs réactivent une anxiété qui est là chez chacun d'entre nous.

On a par exemple constaté une hausse des troubles anxieux généralisés. On l'a bien mesuré après le confinement de 2020, il y a eu une hausse des consultations pour troubles anxieux chez le médecin généraliste, avec des syndromes de stress post-traumatiques pour les plus exposés, ceux qui étaient en réanimation ou ou qui ont vu des proches mourir du coronavirus, de détresse respiratoire. Ça, c'est un traumatisme du même type que pour ceux qui étaient au Bataclan, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et puis pour chacun d'entre nous, les plus fragiles, on a constaté une anxiété généralisée, c'est à dire avoir un peu peur de tout, se faire du souci, ne plus avoir confiance en l'avenir. Cela s'est traduit par une augmentation de la consommation de médicaments, de benzodiazépines ou d'antidépresseurs avec un risque d'addiction ou de dépendance.

Les enfants sont-ils particulièrement sensibles à cette angoisse ?

Oui, c'est difficile de grandir dans une ambiance de peur. C'est difficile de grandir dans une ambiance de fermeture, de coupure sociale, de rupture sociale avec les confinement parce que les plus jeunes, ils ont vécu effectivement d'abord des attentats, puis ensuite une pandémie avec des mesures de confinement qui se sont succédées. Effectivement, c'est un contexte difficile pour se structurer dans la confiance et avoir confiance en les autres et aller de l'avant. Donc, ça peut laisser des traces chez des enfants qui grandissent comme ça. Donc, il faut absolument que les parents soient vigilants et puissent accompagner les enfants dans une projection dans l'avenir qui sera un petit peu plus positive.

Justement, le procès va durer neuf mois. Il va être très médiatisé, est-ce qu'on en parle avec les enfants, et si oui comment ?

Je pense qu'il faut en parler, il faut dire les choses. Il faut leur expliquer, leur parler avec des mots d'enfants, de manière à ce qu'on puisse envisager une issue positive à tout cela.