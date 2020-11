Attentats du 13 novembre 2015 : la colère froide des enfants de Manuel Dias, tué devant le Stade de France

Cinq ans après les attaques terroristes perpétrées dans les rues de Paris, au Bataclan et devant le Stade de France, les enfants du marnais Manuel Dias s'expriment. Ils se désolent de ne pas pouvoir assister à une commémoration à cause "d'un risque d'attentat trop élevé".

Il est 21h20, le vendredi 13 novembre 2015, lorsque la nuit d'horreur commence à Paris. Un kamikaze vient de se faire exploser devant le Stade de France alors que le match de football France-Allemagne se déroule dans l'enceinte. Le souffle de l'explosion est fatal à Manuel Dias, un chauffeur de bus marnais : première victime des attentats terroristes qui ce soir là vont tuer 130 personnes entre les terrasses parisiennes et la salle du Bataclan.

Cinq ans plus tard, il n'y a pas d'hommage en public, "parce que la menace terroriste est forte". C'est l'argument que les autorités ont donné à Sophie et Michael Dias, les enfants de Manuel.

Il y a 5 ans on avait des attaques, aujourd'hui on en a toujours et on a même plus le droit de se souvenir. La boucle est bouclée. - Michael Dias, fils de Manuel Dias.

Ce vendredi 13 novembre 2020, Michael témoigne au micro de France Bleu Champagne-Ardenne. Il aurait aimé se rendre devant la plaque commémorative, installée devant le Stade de France. Il aimerait surtout que le gouvernement s'attaque au fond du problème : le terrorisme. "On a un gouvernement qui nous dit des beaux sermons et on ne pense pas à ce qui peut être à l'origine de ce qu'il nous arrive", regrette le fils de Manuel Dias.

Michael Dias, fils de Manuel Dias, au micro d'Aurélie Jacquand. Copier

"C'est un peu injuste", estime Sophie Dias

Elle aussi vit difficilement l'absence de cérémonie ce vendredi. Sophie Dias, fille de l'unique victime marnaise des attaques du 13 novembre, déplore de ne pas pouvoir se rendre à Paris, devant le Stade de France. Un déplacement rendu impossible par le contexte sanitaire qui vient se rajouter à la menace terroriste invoquée par les autorités.