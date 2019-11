Attentats du 13 novembre 2015 : la Ville de Paris se constituera partie civile au procès

Paris, France

La Ville de Paris se constituera partie civile dans le procès sur les attentats du 13 novembre 2015 qui se déroulera au premier semestre 2021. Une action, selon le communiqué ce mercredi, à la demande des associations de victimes 13onze15 et Life for Paris et cela à la suite des commémorations qui se sont déroulées toute la matinée.