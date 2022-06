Attentats du 13 novembre 2015 : le sentiment "mitigé" du père d'une victime mosellane après le verdict

Tous coupables, tous condamnés. La cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict mercredi soir dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Elle a prononcé des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité pour les vingt accusés, dont quatorze étaient présents à l'audience. La condamnation la plus lourde a été infligée à Salah Abdeslam : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sureté incompressible.

Peines décevantes

L'épilogue d'un procès long et éprouvant pour les survivants et familles de victimes, parmi lesquels les parents et proches de Marie Lausch et Mathias Dymarski, couple de mosellans de 23 et 22 ans tués Bataclan. Les père, Maurice et Jean-François, se relayaient pour assister aux débats et avaient obtenule droit de témoigner, ensemble, à la barre du palais de justice de Paris. Ce verdict est accueilli avec un sentiment "mitigé" par Maurice Lausch qui tient d'abord à saluer les magistrats de la cour : "Ils ont fait leur travail avec exemplarité, j'ai confiance en notre justice." Pourtant, toutes les peines ne sont pas à la hauteur selon le mosellan, notamment pour Sofien Ayari et Osama Krayem, condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers pour complicité. "Je regrette que le droit au silence ait permis à ces gens la de ne pas avoir une peine exemplaire. Il n'y a pas de petites mains."

Le difficile "après procès"

Mathias Dymarski et Marie Lausch avaient 22 et 23 ans © Maxppp - Alexandre Marchi

Maurice Lausch, se dit "content que tout cela se termine", ces dix mois d'audience après six années d'attente, "ce fut long et anxiogène." Il retient les dépositions et les témoignages poignants et dignes des parties civiles, "qui ont trouvé la force de venir à la barre parce que croyez moi, c'était un exercice pas facile." Une communauté, unie dans la douleur, qui a permis aussi aussi "de retrouver un peu d'humanité." Il va maintenant falloir appréhender cet après procès. "Ca ne va pas être facile" confie le père de Marie, "on a plus d'avenir, alors on va gérer le futur." Ce futur, c'est déjà l'association Marie et Mathias, fondée pour entretenir la mémoire des deux jeunes mosellans et aider les initiatives de la jeunesse. Une manière de continuer à faire vivre dans les mémoires et dans les cœurs ce couple dont la photo enlacés et amoureux est devenue symbole cette jeunesse joyeuse et insouciante, injustement arrachée à la vie dans l'enfer d'une salle de spectacle.

