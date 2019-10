Attentats du 13 novembre 2015 : les juges antiterroristes ont terminé leurs investigations

Paris, France

C'est une étape importante dans le long processus judiciaire suite aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. La fin des investigations des cinq magistrats instructeurs qui avaient été saisis après ces journées d'horreur. Une annonce, ce lundi, du parquet national antiterroriste (PNAT) dans un communiqué qui précise :

À l’issue de cette procédure d’un volume de 460 tomes, quatorze personnes sont mises en examen dont onze placées en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire. Six personnes sont par ailleurs visées par un mandat d’arrêt. Enfin, 1.740 personnes physiques et morales sont constituées partie civile.

Le parquet national antiterroriste a désormais un mois pour adresser aux juges d'instruction ses réquisitions.

130 personnes sont mortes et plus de 350 blessées dans les attaques du 13 novembre 2015, les plus meurtrières de la vague d'attentats jihadistes en France.