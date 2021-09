Attentats du 13 novembre 2015 : un couple de Grenoblois témoigne

Nous nous rencontrons dans le bureau de Maitre Hervé Gerbi. Il est l'avocat d'Eliane et Frédéric depuis un peu plus d'un an. Avant, ce couple de grenoblois, d'une cinquantaine d'années, avait choisi de se tenir loin de la procédure judiciaire, ne regardait aucune émission évoquant les attaques du 13 novembre 2015.

L'impossible oubli

"Je pensais que le temps ferait son œuvre. Je travaillais beaucoup, j'avais des activités pour ne plus y penser" explique Frédéric, de sa voix grave de fumeur. "Je me trompais. Il faut affronter ce passé. Sinon, au bout d'un moment, on se retrouve dans le néant, face au vide. Témoigner au procès est désormais important pour moi, pour tourner la page, pour revivre vraiment."

Mais revenons à la soirée du 13 novembre 2015. Eliane et Frédéric sont montés à Paris pour passer le week-end chez leur amie Véronique. "C'était une battante, pleine d'énergie, elle avait adopté deux enfants, qui avaient à l'époque 12 et 15 ans. Elle s'occupait d'une association humanitaire à Madagascar. On devait s'y rendre ensemble." se souvient Eliane.

Quand l'horreur soudain efface le bonheur

L'air est doux, Véronique invite ses amis à la Belle Equipe, un restaurant de son quartier qu'elle connait. La terrasse est pleine, le trio s'installe à l'intérieur. "On était joyeux. Il y avait beaucoup de jeunes, on fêtait des anniversaires. Nous avons bu du champagne en parlant de notre prochain voyage ensemble." se rappelle Eliane. Fréderic enchaîne : "J'ai eu envie de me lever pour aller fumer sur la terrasse, mais Véronique m'a dit : reste avec nous, plutôt. J'ai posé ma cigarette et mon briquet sur la table. Deux secondes après, la fusillade commençait."

Ecoutez le témoignage d'Eliane Copier

Véronique fait partie des premières victimes. Touchée au poumon, par une balle de kalachnikov, elle meurt sur le coup. Frédéric et Eliane, paniqués, se couchent sous la table. "Je tenais la main de Véronique. On faisait les morts. C'était la terreur" dit Eliane, d'une voix douce. Frédéric continue : "Dans ma tête, tout allait très vite. Je me disais : pourvu qu'ils n'entrent pas dans le restaurant pour nous achever."

Les 28 secondes qui ont fait basculer leur vie

"On nous a dit que la fusillade n'avait duré que 28 secondes, pour moi, c'était une éternité" renchérit Eliane. Elle raconte qu'ensuite, elle se lève pour chercher du secours pour son amie. Elle pense qu'on peut encore la sauver. Elle découvre alors le carnage, sur la terrasse de la Belle Equipe. "Nous, nous étions indemnes. C'était incroyable, mais injuste. Pourquoi Véronique et pas nous, pourquoi tous ces gens morts et pas nous ?"

Ensuite, la police leur dit de quitter les lieux, car les terroristes pourraient revenir et on emporte le corps de leur amie. "Cela a été le moment le plus dur de ma vie, quand nous sommes retournés à l'appartement et que j'ai dû annoncer aux enfants que leur maman ne reviendrait plus." lâche, dans un souffle, Eliane. Le mari de Véronique se trouve, lui, à ce moment-là en Chine pour son travail.

Une lente reconstruction

Encore sous le choc de ce drame qui les laisse en état de sidération, Eliane et Frédéric rentrent à Grenoble. "Je suis retournée au travail et mes collègues étaient tous tristes. je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, mais tu ne sais pas pour les attentats à Paris ?" Eliane qui les avaient vécus de l'intérieur est incapable d'en parler.

Le couple ne parle pas de ce qu'il a vécu, trop douloureux. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Eliane répète à Frédéric qu'ils doivent profiter de la vie, voyager. Frédéric n'en a pas la force.

Finalement, il y a un an et demi, ils décident de prendre un avocat, car ils acceptent enfin d'être des victimes, même si leurs corps sont intacts. Ils se constituent parties civiles et se préparent à témoigner au procès le 1er octobre prochain.

Le rôle de l'avocat

"Mon rôle est d'accompagner mes clients, de les préparer au procès car cela va être dur, de voir les accusés, de raconter son histoire. Il faut du courage" anticipe Maitre Hervé Gerbi. "_C'est un procès historique_, hors norme qui s'ouvre ce mercredi et qui va durer 9 mois. Nous, avocats de province, on pourra suivre les débats à distance, depuis notre cabinet, grâce à une web radio. Quand je plaiderai, je veux être à la hauteur d'Eliane et Frédéric."

Maitre Gerbi est l'avocat d'Eliane et de Frédéric Copier

Pour Véronique

Alors qu'attend ce couple de grenoblois du procès, quel message veut-il délivrer ? A ces questions, Eliane et Frédéric n'ont pas vraiment de réponse. Pour eux, l'important est d'être là, de raconter, en mémoire aussi de Véronique, l'amie de 20 ans qui leur manque tellement.