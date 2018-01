Mohamed Bakkali, soupçonné d'avoir participé à l'organisation des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint Denis et à l'attaque déjouée du Thalys le 21 août 2015, a été mis en examen ce vendredi par la justice française, après avoir été remis à la France par les autorités belges.

Remis à la France par la Belgique, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats terroristes et complicité de séquestration pour les attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.

Dans l'affaire du Thalys, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité de tentative d'assassinats terroriste. Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet.