Attentats du 13 novembre : avec le verdict, une page se tourne pour Franck, "mais le livre est toujours là"

La cour d'assises spéciale doit rendre son verdict ce mercredi soir, dans le procès des attentats du 13 novembre à Paris. Franck, un musicien nordiste, est un rescapé de l'attaque du Bataclan. Il a assisté à certaines journées d'audience, et a témoigné à la barre. Il vient de sortir un livre.

Après près de dix mois d'audience, la cour d'assises spéciale doit rendre son verdict ce mercredi soir, dans le procès des attentats du 13 novembre à Paris. 14 accusés sont jugés pour cette série d'attaques qui a fait 130 morts en 2015.

Le parquet national antiterroriste a requis cinq peines de réclusion criminelle perpétuité contre les accusés présents, dont la perpétuité incompressible contre Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie. C'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal.

Six Nordistes sont décédés dans les attentats de Paris, et des dizaines d'autres ont été blessés, physiquement et psychologiquement.

Avant ce verdict, nous avons recueilli le témoignage de Franck, musicien nordiste, rescapé du Bataclan. Il a suivi le procès, à Paris, et à distance grâce à la webradio mise en place spécialement pour les parties civiles. Franck a écrit un livre, racontant son expérience.

A Porta Gayola de Franck C. est disponible ICI