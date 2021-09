Attentats du 13 Novembre : "c'est très compliqué de vivre avec ça" explique Ben rescapé Tourangeau du Bataclan

La plus grande audience criminelle jamais organisée en France débute ce mercredi 8 septembre 2021. Le procès des attentats du 13 novembre va durer neuf mois. Une cour d’assises spéciale a été créée dans l'ancien Palais de justice de Paris. Il y a six ans, les attaques terroristes en plein cœur de la capitale et à Saint-Denis, avaient fait 131 morts et des centaines de blessés. Vingt personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris, dont le Français Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé les terrasses, le Bataclan, et les abords du Stade de France.

C'est compliqué de retrouver une vie normale

Pour ce procès hors-normes, 1800 parties civiles sont attendues pour ce procès. Parmi elles, Ben. Il était au Bataclan avec son frère pour le concert des Eagles of Death Metal quand les terroristes y sont entrés. Lui qui vivait à Tours à l'époque a frôlé la mort de peu. Il n'espère pas grand chose de ce procès aujourd'hui. En tout cas, au niveau de l'enquête. Pour le reste, il a quand même une attente. "C'est plutôt le fait qu'on sorte de cette caricature du type 'c'est une victime et puis c'est tout', et qu'on reconnaisse le fait que c'est vraiment un parcours du combattant" explique Ben. "C'est très compliqué en effet de retrouver une vie normale. On est pas tous égaux là-dessus, d'où l'importance d'une aide individualisée".

Le procès fait partie d'une de ces étapes qui peut aider à la résilience

Ben s'estime plutôt chanceux car il a effectué toutes les démarches proposées et il considère qu'il a reçu beaucoup de soutien. "Mais malgré tout ça, c'est quelque chose qui est difficile à surpasser", nuance Ben. "Je pense d'ailleurs que les gens qui ont subi des stress post-traumatiques vous diront plus ou moins la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est accompagné que l'on s'en sort. Le procès fait partie d'une de ces étapes qui peut aider à la résilience. En disant voilà, je rapporte une pierre de plus au fait que l'on essaie de tourner cette page très lourde".

On est obligé de vivre avec ça, c'est un caillou dans votre sac à dos

Aujourd'hui, Ben affirme qu'il va mieux. "La partie difficile, c'était les mois après les attentats, quand on est plus en état d'alerte et qu'on s'effondre. Personnellement, j'étais mal de mi-2016 à mi-2017. Après, j'ai remonté la pente. Petit à petit, tout se reconstruit grâce à des petits bonheurs du quotidien. Pour autant, ça reste un caillou dans votre sac à dos. On est obligé de vivre avec ça. _Aujourd'hui, je vais au restaurant, je ne m'assois jamais le dos à une porte. Je sais exactement où sont les toilettes, où je peux me cacher_. Mais ça me prend une seconde".