Attentats du 13-novembre : "C'est très impressionnant d'être proche des accusés" confie une victime nantaise

Pour la première fois depuis le début du procès des attentats du 13-novembre, le Nantais Victor Rouart, grièvement blessé au Bataclan, est allé physiquement à l'audience, à Paris, ce mardi. Il nous a raconté ce moment qu'il appréhendait ce mercredi matin, il était l'invité de France Bleu Loire Océan.

C'était assez difficile à supporter au départ

Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant les accusés ? "J'étais assez loin de Salah Abdeslam [le dernier membre du commando terroriste encore envie, ndlr] mais tout proche des autres accusés et c'est très impressionnant. Ce qui l'est aussi, c'est d'aller dans ce palais de justice réaménagé pour le procès avec tout le dispositif de sécurité. C'était assez difficile à supporter au départ, j'avais pas mal d'appréhension, notamment à l'idée d'écouter tous les témoignages. Ça s'est finalement plutôt bien passé, même si ça ravive des souvenirs très douloureux".

J'ai été marqué par le témoignage d'une jeune femme qui dit qu'elle respire encore mais qu'elle est morte ce soir-là

Il y a témoignages bouleversants par l'horreur depuis le début de ce procès, par la résilience aussi de certaines victimes, par exemple cet homme qui se dit près à aller voir les accusés en prison pour parler avec eux ? "Je comprends toutes les réactions. On était au même endroit mais on a tous vécu une histoire différente en fonction de nos vies et de nos personnalités. Ce qui m'a par exemple marqué, ce mardi, c'est le témoignage d'une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque qui dit qu'elle respire encore mais que, finalement, elle morte là-bas ce soir-là. Il y a des mots très forts, très bouleversants."

Ça m'aide à avancer dans ma vie

D'entendre tous ces témoignages, ça vous aide dans votre reconstruction ? "Oui. Même si d'entendre ces témoignages, ça reste très dur parce qu'on se met à la place des victimes qui ont pas forcément eu la même chance que nous et on se replonge dans l'horreur. Mais moi, ça m'aide à avancer dans ma vie. Je me dis que cette audience est vraiment précieuse et qu'il faut en faire bon usage".

Certaines victimes se sont senties mises de côté

C'est aussi une forme de reconnaissance pour les blessés dont on a moins parlé que les morts au moment des attentats, il y a six ans ? "C'est vrai que c'est ce que dise certaines victimes, qu'elles se sont senties mises de côté. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, aussi par les médecins que par mes proches. Mais on voit que certaines personnes ont eu un parcours très difficile depuis et n'ont pas été prises en charge de la même manière."