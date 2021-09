Attentats du 13-Novembre : "c'est un travail colossal" pour l'avocat Gérard Chemla qui défend 132 victimes

Six ans après les attentats de Paris, victimes et familles de victimes, avocats et juges se préparent à un procès hors normes. La cour d'assises spéciale de Paris va juger à partir de ce mercredi 8 septembre 20 accusés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris le 13 novembre 2015. Le procès qui s'ouvre ce mercredi est historique : 9 mois d'audience, 300 avocats et 1.800 parties civiles.

Un procès digne, une priorité

"Je ne veux pas un procès de meute qui aboie et qui soit désordonné, j'ai promis à mes clients de leur restaurer le plus de dignité possible", insiste l'avocat rémois Gérard Chemla, qui défend 132 victimes, dont 90 victimes directes, blessées physiquement ou psychologiquement essentiellement au Bataclan. Un procès digne, difficile à promettre pour une affaire aussi médiatisée, hors normes. "Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de sang et d'émotions, mais il n'y aura pas de hurlements de notre part".

à lire aussi Les chiffres clés du procès des attentats du 13-Novembre

Des nouvelles régulières de la procédure aux victimes

Pour lui et son équipe c'est un marathon qui se termine, 10.000 heures de travail. "La préparation est infaisable par un avocat seul... Clairement vous avez deux magistrats, deux juges qui depuis deux ans ne font que la préparation, et vous avez trois procureurs qui sont presque à plein temps depuis le premier jour, donc c'est un travail colossal... à mon sens, personne ne peut dire : je connais tout le dossier", explique Me Gérard Chemla.

Même elle ne prétend pas tout connaître et pourtant... Alicia Renard, juriste au cabinet ACG avocats associés, est affectée au dossier depuis 2016. Et tout s'est accéléré depuis janvier 2021 : "depuis le début de l'année je travaille sur la préparation du procès, c'est un tunnel". C'est elle qui s'est chargée de donner régulièrement des nouvelles de la procédure aux victimes. Des notes de synthèse, qui représentent aujourd'hui 850 pages. C'est énorme, mais loin des 1,2 millions de pages que représente le dossier d'instruction des attentats de novembre 2015.

L'impact psychologique ?

Alicia Renard se prépare à mettre sa vie entre parenthèses pour suivre les 9 mois de procès. Car c'est un marathon sans précédent qui débute ce mercredi pour les avocats. Trois personnes du cabinet, dont Maître Gérard Chemla, seront à plein temps sur le procès et une personne supplémentaire viendra, notamment lors des auditions de victimes. "J'ai aussi prévu une assistance psychologique pendant le procès parce que je pense qu'on va s'enfoncer au fur et à mesure dans des choses qui vont nous envahir émotionnellement", précise encore Mr Chemla.