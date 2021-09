Attentats du 13-Novembre : ce policier poitevin, ancien de la BRI, raconte son intervention au Bataclan

C'est ce mercredi devant la cour d'assises spéciale dans l'ancien palais de justice de Paris que débute le procès des attentats du 13-novembre. Six ans après les attaques meurtrières, un policier poitevin témoigne. En 2015, il était à la BRI et est intervenu au Bataclan, avant et après l'assaut.

Le procès des attentats du 13-novembre qui démarre ce mercredi 8 septembre devant la cour d'assises spéciale installée dans l'ancien palais de justice de Paris va durer neuf mois. Guillaume (par souci de confidentialité, nous ne donnerons pas son nom de famille), aujourd'hui officier de police au commissariat de Poitiers, va le suivre de loin. Il ne veut pas entendre tous les témoignages. Et pour cause, il a ses propres images en tête.

Le soir du 13 novembre 2015, il est en train de jouer au foot avec des amis quand il est appelé. A l'époque, il est chef de la cellule technique de la colonne commando de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. A ce moment, il sait vaguement ce qu'il s'est passé au stade de France. Il est encore en train de s'équiper quand l'équipe est envoyée au Bataclan. A ce moment là, la soirée bascule. "On commence à réaliser que c'est peut-être très grave". La réalité confirme très vite l'intuition de l'équipe. Aucun piéton, aucune voiture de particulier dans les rues. En revanche, il y a tous ces véhicules de secours qui roulent dans tous les sens. Il y en a partout.

Sécuriser la progression de la colonne d'assaut

Aux abords de la salle de spectacle, des morts par terre. Des blessés qui sortent de la salle. Certains sont défigurés. D'autres n'ont plus de bras. Il faut avancer malgré tout. La mission, c'est de sécuriser la progression de la colonne qui va donner l'assaut. La cellule technique de la BRI, grosso modo, c'est les caméras sous les portes, les radars thermiques, les drones pour situer précisément les terroristes et les otages. L'objectif c'est d'aider au mieux les policiers commandos à avancer jusqu'aux terroristes pour qu'ils les neutralisent.

A partir du moment où l'assaut va être donné, l'équipe technique, constituée de trois hommes, recule à l'arrière de la colonne ou même plus loin. Sa mission est terminée; pour l'instant, en tout cas. L'assaut du Bataclan, Guillaume va le vivre en bas. La colonne d'assaut, elle est à l'étage. Tous ceux qui ne sont pas dans la colonne suivent l'intervention via le canal radio dédié. Aujourd'hui encore quand il y pense Guillaume salue le courage de ses co-équipiers de la colonne d'assaut.

"A ce moment-là, ces hommes, ils savaient qu'ils allaient affronter les terroristes et peut-être ne pas revenir. Il fallait un courage énorme pour passer cette porte".

L'assaut donné, les terroristes neutralisés, Guillaume et son équipe entrent enfin dans le Bataclan. Et là, scène de guerre. "Il ne faut pas oublier que les terroristes étaient équipés d'armes de guerre". Ce sont donc des blessures et des dégâts d'armes de guerre qu'ils ont causés, précise le policier poitevin.

Cette victime qu'il a dû enjamber pour en sauver d'autres

Dans la salle, des corps, des blessés. Il faut retrouver tous les otages, et les mettre en sécurité. On les cherche jusque dans les combles. L'objectif à ce moment-là, c'est de sécuriser les survivants. Pour y arriver, Guillaume est obligé d'enjamber un corps à plusieurs reprise. C'est l'image qu'il gardera sans doute à jamais du Bataclan.

"Je n'oublierai jamais cette jeune fille allongée sur le ventre près du bar avec ses cheveux blonds et son t-shirt blanc. Elle était morte. Et cette jeune fille, que je ne connais pas, j'ai été obligé de l'enjamber plusieurs fois pour accomplir ma mission".

Guillaume, c'est un solide. Une force tranquille. On sent le professionnel. Rien au hasard. Tout est pesé, réfléchi. Sans même qu'on s'en rende compte, ils vous scanne de son regard et il jauge à qui il a affaire. Pourtant, lorsqu'il parle de cette jeune fille blonde au t-shirt blanc allongée sur le ventre près du bar, sa voix se perd légèrement, et son regard s'embue. "Vous voyez, je suis encore ému quand j'en parle".

Il y avait 1.500 personnes ce ve,ndredi 13 novembre 2015 au Bataclan pour assister au concert du groupe de rock américain, Eagle of death metal. 90 sont mortes, tuées par les trois kamikazes de la salle de spectacle. Mais les attaques coordonnées dans Paris, ce soir-là ont fait 130 morts, et 413 blessés dont 99 recueillis en état d'urgence absolue.