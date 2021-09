Attentats du 13-Novembre : "Ce procès, c'est d'abord un exutoire pour les victimes" selon Anthony Caps

Le maire de Nomeny et vice-président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Anthony Caps était présent au Stade de France lors des attentats du 13 novembre 2015. Il compte suivre le procès qui s'ouvre ce 8 septembre mais n'en attend pas grand chose pour lui-même.

Il faisait partie des spectateurs à assister au match amical France-Allemagne ce 13 novembre 2015 au Stade de France. Anthony Caps, maire de Nomeny et vice-président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle se souvient et confie ce qu'il ressent à la veille de l'ouverture du procès des attentats devant la cour d'assises spéciale de Paris.

La première détonation retentit un quart d'heure après le coup d'envoi du match dans un stade comble. "On s'est toutes et tous un peu regardés en se demandant ce qu'il se passait. Personne ne réagit, il n'y a pas de mouvement de foule, pas de cris. Donc finalement, c'est un bruit assourdissant qui s'estompe tout de suite", se rappelle Anthony Caps.

Les coups de fil des amis qui s'inquiètent

Surviennent les deuxième et troisième détonations à l'extérieur du stade. L'élu ne prend la mesure de l'horreur qu'après plusieurs coups de fils et les images qu'il découvre en direct à la télévision, enfermé avec d'autres dans une pièce : "C'est par les amis qui appellent et qui s'inquiètent qu'on apprend les choses".

C'est vraiment un phénomène d'angoisse qui grandit parce que vous êtes au courant de rien, à part les images en boucles à la télévision. Il y a cette incertitude que les choses se déroulent de la même manière à côté de vous

Six ans après, Anthony Caps compte suivre de loin le procès, avec un sentiment de mépris pour les accusés. "On a presque envie de les ignorer, de se dire que ce qu'ils sont ne ressemble pas à grand chose, finalement."

Il voit ce procès "d'abord comme un exutoire pour les victimes, pour celles et ceux qui étaient en prise directe avec les terroristes, qui en ont réchappé et pour les familles qui ont perdu des proches. C'est pour elles le moment de venir exprimer leur douleur, leurs peurs. Et leur envie sans doute de continuer à vivre". Lui ne se considère pas comme victime.