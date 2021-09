Attentats du 13-Novembre :"Ce procès me replonge dans l'horreur", une Poitevine qui a perdu sa fille

Le procès des attentats du 13-Novembre s'ouvre ce mercredi, un procès hors norme pour les attaques terroristes les plus meurtrières perpétrées sur le territoire français. Babeth Boissinot, une Poitevine de Château-Larcher, dans la Vienne, le suivra oui. Elle ira témoigner même quand son avocat l'appellera. Il le faut bien. Sous son œil droit, cette mère de cinq enfants a fait tatouer deux petites larmes. "C'est pour montrer que même si la vie reprend des droits, je n'oublie pas." Babeth Boissinot ne peut pas faire autrement que de continuer à vivre malgré la mort de sa fille dans les attentats du 13 novembre 2015. Ce qui l'aide à vivre, c'est sa famille. Le mariage qui arrive, et la jumelle de Chloé, Julie, qui va avoir un bébé. Un signe pour Babeth car les deux filles étaient de vraies jumelles. Elles avaient imaginé tomber enceinte ensemble. Des terroristes en ont décidé autrement.

Deux jours d'angoisse à chercher sa fille dans Paris

Chloé allait avoir 26 ans le 23 novembre 2015. Dix jours plus tôt, le 13, elle était censée rester chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec son amoureux, Nicolas, dans le dixième arrondissement de Paris mais finalement ils décident d'aller prendre un verre à la terrasse du Carillon, ce café-restaurant du Xe qu'ils aiment tant. La voiture des terroristes arrive. On imagine un coup de frein puis les coups de feu qui retentissent. Dans la panique, tout le monde s'enfuit. A Château-Larcher, dans la Vienne, Babeth ne comprend pas vraiment quand les parents de Nicolas lui disent :

"Il a perdu Chloé, Nicolas a perdu Chloé. Allume la télé. Il y a des attentats à Paris".

Bien que blessé, Nicolas a pu se mettre à l'abri dans un appartement pas loin. Mais personne ne sait où est Chloé. Impossible de la joindre par téléphone. Babeth et sa famille lancent des recherches à distance, sur les réseaux sociaux, mais dès le lendemain, à 8 heures, la famille arrive dans la capitale. Au commissariat du 10e, pas de nouvelles de Chloé. Le groupe familial se scinde en deux, sillonne le quartier, appelle les hôpitaux, finit à l'école militaire de Paris qui accueille tous les proches de victimes potentielles. On leur prend une nuit d'hôtel pour qu'ils puissent rester sur Paris, mais Babeth ne dort pas. Son espoir, c'est que Chloé soit blessée quelque part, peut-être dans le coma, mais toujours vivante. Le lendemain, les recherches reprennent. Impossible de manger. Pas question de parler à ce prêtre qui vient la voir à l'école militaire. Toutes les familles sont réunies là. Une à une, elles rencontrent des policiers et repartent en pleurant. A 17 heures le dimanche, elles ne sont plus que deux familles sur place. Babeth voit un homme en uniforme arriver, il la regarde de loin. Elle ne veut pas qu'il approche davantage. Elle sait ce qu'il va lui annoncer.

Mal identifiée parmi les nombreuse victimes

Dans la confusion, les sacs, les manteaux des victimes se sont mélangés. Chloé a été prise pour une autre : "Elle a été mal identifiée, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à la retrouver". Mais à la morgue, c'est bien sa fille. On ne lui a pas montré le corps, mais ses affaires. Le choc est vif. C'est sa chair qui vient exploser. Aujourd'hui, Babeth sait que sa fille a été l'une des premières touchées par les balles des terroristes à la terrasse du Carillon. Trois balles d'armes de guerre. Un ami médecin l'aide à décrypter le "charabia" médical du compte-rendu d'autopsie. Babeth est rassurée : sa fille n'a pas eu le temps de souffrir. Elle est sans doute morte avant de toucher le sol, sans même comprendre qu'elle mourait. Elle n'est pas restée là à agoniser sur le trottoir.

"Pour une mère, c'est important de savoir que son enfant n'a pas eu le temps de souffrir."

Entre colère et peine inconsolable

Ce procès, Babeth Boissinot n'en attend rien. Elle n'imagine pas les accusés lui demander pardon. "Parce-que s'ils me demandent pardon, je serai obligée d'accepter ?". Six ans après les attentats du 13-Novembre, le commando des terrasses qui a fait 39 morts en vingt minutes, Babeth oscille encore entre colère, rage. Elle sait pourtant que Chloé ne serait pas d'accord avec ces sentiments, qu'elle lui dirait : "Maman, ne sois pas trop méchante avec eux, ils n'ont pas dû avoir une enfance facile". Peine. Désespoir.

Un sentiment de culpabilité s'invite également lorsqu'elle rit. En a-t-elle le droit ? se demande t-elle. Ces derniers mois, elle pensait aller mieux. Mais ce procès l'a refait basculer dans l'horreur, elle qui allait de l'avant pour ses autres enfants et pour ses petits-enfants. Plus besoin d'aller aussi souvent au cimetière de Château-Larcher, aujourd'hui elle sait que Chloé est toujours avec elle. Dans son portefeuille, elle a la dernière photo qu'elle a prise de Chloé à La Palmyre lors d'un week-end loin de Paris. Sa fille était "ivre de grand air". Un bâton de bois flotté à la main, le bras levé, elle lui disait : "Je suis heureuse maman".