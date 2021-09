Attentats du 13-Novembre : comment les victimes s’y sont préparer

Historique par les événements qu'il juge et sa durée, le procès des attentats du 13-Novembre 2015 l'est aussi par le nombre des victimes qui y seront représentées. Au moins 1.800 parties civiles qui, si elles n'assistent pas aux quasi neuf mois d’audiences, voudront la plupart suivre de près les débats. Et en même temps, il ne sera facile pour aucune de revivre le traumatisme de cette soirée pendant laquelle elles ont échappé à la mort, été blessé, ont perdu un enfant, une femme, des amis. Pour les accompagner, les associations préparent ce procès pharaonique depuis déjà deux ans. Avec l’aide de la justice, elles ont tenté d’organiser un procès le plus serein possible. En innovant.

Une web radio pour suivre les débats

C'est la première fois qu'un dispositif de ce genre sera mis en place pour un procès criminel : une webradio permettra aux survivants ou aux familles de disparus de suivre les 140 jours de débat. Concrètement "les parties civiles qui le demanderont obtiendront du greffe un code d'authentification, ils se connecteront sur internet, et sur leur écran, en léger différé de 30 minutes, la retransmission radio des débats", explique Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris.

C’était très important pour l’association Life for Paris par exemple, explique Arthur Dénouveaux son président, lui-même rescapé du Bataclan. « Nous sommes nombreux a toujours essayer de reconstruire notre vie et notamment notre vie professionnelle, il était hors de question de désociabiliser pendant neuf mois et de renoncer à tout pour aller juger ceux qui nous ont fait ça », explique le porte-parole. Cela dit, « est-ce que ce sera tenable ? Est-ce une bonne idée d’écouter des choses très dures tout seul chez soi le soir après le boulot ? », S’interroge Arthur Dénouveaux. Pour tous, une antenne d’écoute psychologique sera joignable immédiatement avec des décrochages en région mais le président de le Life for Paris « compte sur notre force collective pour affronter ces moments-là. »

Arthur Dénouveaux : "on compte sur notre force collective pour affronter ces moments-là." Copier

Dans l’association aussi, depuis deux ans, ont été distribué des supports écrits « juste pour qu’on sache tous qui fait quoi dans une enquête terroriste, dans un procès », détaille encore Arthur Dénouveaux. « On a emmené des adhérents au procès de janvier pour comprendre le sens d’aller témoigner aux assises, ce qu’on pouvait attendre d’un procès en tant que partie civile. »

Cordon rouge, cordon vert

Toutes les associations et leurs adhérents ont également été conviés à des visites de la salle d’audience ces derniers mois. Un rectangle gigantesque, construit exprès pour l’occasion, et comme posé là, au milieu de la grande salle des pas perdus de l’ancien palais de justice sur l’île de la Cité à Paris. Le but : aider les parties civiles à se familiariser avec le lieu et l’aspect solennel. Car tout est fait pour assurer la tranquillité et la sérénité des victimes et leurs familles. Face à plus de 140 médias accrédités, il fallait par exemple permettre aux parties civiles de garder leur distance. Un système de cordon a donc été imaginé. Cordon rouge pour ceux qui ne veulent pas être interviewés. Cordon vert pour ceux qui acceptent de parler.