Attentats du 13-Novembre : dans les coulisses d'un procès hors-normes

Initialement prévu à partir de janvier 2021 puis décalé en raison de la crise sanitaire, le procès des attentats du 13-Novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris et Saint-Denis, plus grande audience criminelle jamais organisée en France, débute ce 8 septembre. Ce procès historique, inédit par son ampleur, sa durée et sa charge émotionnelle, a nécessité deux ans de préparation.

Une salle d'audience dédiée

Une salle d'audience de 550 places a été construite au cœur de l'historique palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Longue de 45 mètres, elle comprend notamment un immense box des accusés et est équipée d'écrans pour retransmettre les débats. Un comité de pilotage avait été créé pour optimiser chaque m² et s'assurer de ne rien oublier : nombre et place des portiques de sécurité, cheminement des parties civiles jusqu'à la salle, taille des micros etc.

Seules 24 places étaient initialement dédiées à la défense a expliqué le Premier président de la cour d'appel de Paris, Jean-Michel Hayat, à l'AFP. Sept pupitres supplémentaires ont finalement été installés au premier rang pour permettre à chaque accusé présent d'être représenté par deux avocats.

Plus de 1.750 parties civiles

Cette salle doit permettre d'accueillir les plus de 1.750 parties civiles, mais aussi les centaines d'avocats et de journalistes attendus. Les conseils des parties civiles disposeront de 50 places. La cour d'appel s'est mise en capacité de les accueillir toutes, avec leurs avocats, même si le taux de présence moyen du procès des attentats de janvier 2015 n'était que de "10%". Au moins 17 salles annexes pourront retransmettre les débats, a précisé Jean-Michel Hayat.

Au total, cinq magistrats professionnels composent la cour d'assises spéciale présidée par Jean-Louis Périès. L'accusation sera représentée par trois avocats généraux. Le dossier d'instruction compte 542 tomes.

Une webradio pour les parties civiles

Les parties civiles qui n'assisteront pas aux audiences pourront suivre les débats, depuis leur domicile, grâce à une webradio. C'est la première fois qu'un dispositif de ce genre est mis en place pour un procès criminel. Seul le son sera diffusé, en léger différé, dans des conditions ultra-sécurisées. La captation d'images ou de sons dans une enceinte judiciaire étant interdite et passible d'une peine de prison et d'une amende, seules les parties civiles auront accès aux débats.

Le dispositif, proposé par le ministère de la Justice, a été validé par le Parlement. "Les parties civiles qui le demanderont obtiendront du greffe un code d'authentification, ils se connecteront sur internet, et sur leur écran ils auront en léger différé de 30 minutes la retransmission radio des débats", a précisé à l'AFP Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris. Sur l'écran apparaîtra en bandeau le nom et la qualité de la personne qui dépose à la barre. Un numéro d'assistance psychologique s'y affichera aussi. "Lorsqu'une déposition est un peu trop remuante, il y aura la possibilité d'obtenir tout de suite un soutien par une ligne téléphonique dédiée en lien avec un psychologue", a indiqué Jean-Michel Hayat.

Le procès sera certes filmé pour l'Histoire mais aucune image n'est censée sortir de la cour d'assises spéciale. Comme celui du procès des attentats de janvier 2015 l'an dernier, les enregistrements sont exclusivement destinés aux Archives.

Quatre années d'investigations

Quatre années d'investigations ont permis de reconstituer une grande partie de la logistique des attentats, du parcours à travers l'Europe des membres des commandos, revenus de Syrie par la route des migrants, à leurs planques louées en Belgique et près de Paris.

Au total 20 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris, dont le Français Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé les terrasses, le Bataclan, et les abords du Stade de France. Détenu en France et placé à l'isolement, il sera notamment jugé pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste". 14 accusés sont aux mains de la justice française ou de la justice belge, dont des logisticiens, convoyeurs et intermédiaires présumés. Six autres personnes sont visées par un mandat d'arrêt, dont Oussama Atar, soupçonné d'avoir planifié les attentats depuis la Syrie, et les frères Clain qui sont tous trois présumés morts.

Le procès, prévu pour durer près de neuf mois, comptera 145 journées d'audience qui auront lieu du mardi au vendredi à partir de la mi-journée. Plus de 300 avocats figurent au dossier. Pour prendre connaissance de ce dossier hors du commun ou gérer le reste de leurs affaires pendant les mois d'audience, les gros cabinets ont embauché de la main-d'œuvre. Du côté des parties civiles, le gigantesque travail préparatoire a été réparti au sein d'une quarantaine de groupes.