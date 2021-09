Attentats du 13 novembre: "La justice a toujours le dernier mot" déclare un avocat rouennais avant le procès

Près de 6 ans après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint Denis, un procès totalement inédit débute ce mercredi à Paris. Pendant 9 mois la cour d'assises spéciale va se replonger dans l'horreur vécue sur plusieurs terrasses de la capitale, au Bataclan et au stade de France. Vingt accusés sont soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attentats jihadistes les plus sanglants en France. Dix prendront place dans le box aux côtés de Salah Abdeslam, trois autres, sous contrôle judiciaire, comparaîtront libres.

Les terroristes mentent comme des arracheurs de dents. Méhana Mouhou

L'avocat rouennais Méhana Mouhou représentera 70 personnes et familles de victimes décédées dont deux normands. "Je ne pense pas surinvestir Salah Abdeslam déclarait-il ce mercredi matin sur France Bleu Normandie, je pense qu'il ne faut rien attendre de lui pour ne pas être déçu. On sait qu'il s'est muré dans son silence. C'est une forme de provocation, comme s'il n'avait pas de comptes à rendre aux victimes". Et l'avocat d'ajouter: "les familles sont toujours dans le deuil. L'important aussi, c'est que ce procès se déroule avec une grande dignité".

