Attentats du 13-Novembre : le procès prévu du 8 septembre 2021 à fin mars 2022

Les dates ont été communiquées ce vendredi aux avocats : le procès des attentats du 13 novembre 2015 est programmé du 8 septembre 2021 à fin mars 2022. Un procès hors norme qui comptera quelque 110 journées d'audience au total, du mardi au vendredi à partir de la mi-journée. Initialement prévu à partir de janvier 2021, il avait été décalé en raison de la crise sanitaire.

Ces attaques, revendiquées par l'organisation Etat islamique, ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris et Saint-Denis. Ce sont les plus meurtrières de la vague d'attentats jihadistes en France.

20 personnes devant la cour d'assises spéciale

20 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris, dont le Français Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé les terrasses, le Bataclan, et les abords du Stade de France. Détenu en France et placé à l'isolement, il sera notamment jugé pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".

Au total, 14 accusés sont aux mains de la justice française ou de la justice belge, dont des logisticiens, convoyeurs et intermédiaires présumés. Six autres personnes sont visées par un mandat d'arrêt, dont Oussama Atar, soupçonné d'avoir planifié les attentats depuis la Syrie, et les frères Clain qui sont tous trois présumés morts.

Une salle d'audience en construction

Pour accueillir les plus de 1.750 parties civiles à ce jour, mais aussi les centaines d'avocats et de journalistes attendus, une salle d'audience de 550 places est en cours de construction au cœur de l'historique palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité.