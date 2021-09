Attentats du 13 novembre : le procès ravive le traumatisme des sinistrés de la rue du Corbillon à Saint-Denis

L'immeuble est laissé à l'abandon depuis presque six ans, ses accès bloqués, ses fenêtres condamnées et les passants rencontrés dans la rue de la République et dans la rue du Corbillon à Saint-Denis, sont peu nombreux à connaître son histoire.

Lassina Tagara réveillé en pleine nuit par le bruit "d'une grosse explosion"

Pourtant, c'est bien au croisement de ces deux rues, que se situe l'un des immeubles qui a fait la une des médias, le 18 novembre 2015, quand le RAID a donné l'assaut pour déloger les terroristes qui s'y étaient cachés, après les attentats du 13 novembre, commis aux abords du Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses parisiennes.

Lassina Tagara Traoré, lui n'a pas oublié. Ce 18 novembre, il est réveillé vers 4 heures du matin, par le bruit d'une "grosse explosion". "Je pensais que c'était une bonbonne de gaz qui a explosé, alors je suis tout de suite sorti de l'appartement". Il tombe alors sur une rangée d'individus habillés de noir et cagoulés. Les hommes du RAID lui demandent de descendre et de quitter les lieux immédiatement. Ils sont venus arrêter les nouveaux locataires qui se sont installés il y a quelques jours seulement, à l'étage en-dessous : Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre, sa cousine Hasna Aït Boulahcene et un complice, Chakib Akroub.

L'immeuble de la rue du Corbillon à Saint-Denis, théâtre de l'assaut du Raid le 18 novembre 2015 © Radio France - Hajera Mohammad

Nordine, touché par une balle

L'opération va durer jusqu'au petit matin : sept heures de coups de feu et de frayeur pour les habitants évacués et ceux du quartier. Le Raid va tirer plus de 5.000 munitions. L'une des balles atteint Nordine Touil, sur l'avant-bras. Ce trentenaire marocain en porte encore la cicatrice. "J'ai pris une balle par la fenêtre, j'ai eu 38 points de suture. Quand je regarde la cicatrice, c'est toujours choquant".

La cicatrice sur le bras de Nordine, touché par une balle, lors de l'assaut du Raid le 18 novembre 2015 © Radio France - Hajera Mohammad

Choquant aussi les dix jours qu'il a passera en garde à vue et puis en centre de rétention, soupçonné un temps d'être un suspect. De cette nuit-là, il lui reste de la "tristesse", nous dit-il, de "la colère" et aussi de l'amertume. Contrairement aux autres locataires, qui ont quasiment tous été relogés, lui n'a toujours pas de toit aujourd'hui. "Six ans après, toujours pas de logement, je suis chez un ami. Ils m'avaient dit que c'était parce que je n'avais pas de travail à l'époque", déplore-t-il.

Nordine n'a pas été relogé après l'assaut du Raid dans l'immeuble où il vivait © Radio France - Hajera Mohammad

Avec le procès "le traumatisme revient"

Le début du procès des attentats, cette semaine, ravive la douleur chez Lassina Tagara "C'est un traumatisme qui revient", avoue le quinquagénaire, toujours déçu de ne pas être officiellement considéré comme une victime de terrorisme. "C''étaient des terroristes recherchés sur le plan international, les mêmes qui étaient impliqués au Bataclan, sur les terrasses, et ils sont venus loger ici... Vous imaginez 7 heures de tirs ? Heureusement il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des blessés. Bien sûr que nous sommes des victimes de terrorisme"

L'immeuble doit être démoli

La blessure mentale ne s'est jamais refermée, pour cet ouvrier du BTP. "C'est ici que j'ai échappé à la mort, donc quand je repasse dans cette rue ou devant cet immeuble, je suis triste". Il regrette que l'accompagnement psychologique proposé après les événements, cette nuit-là, n'a pas été prolongé les années suivantes. "J'ai été obligé d'être mon propre psychologue. Quand ça revient en tête, il faut l'accepter, quand tu dois verser des larmes, tu les verses", se contente-t-il de nous dire pudiquement.

L'immeuble de la rue Corbillon doit être démoli prochainement. Mais même rasé, ça n'effacera pas le souvenir de cette nuit-là pour les anciens locataires, prévient Lassina-Tagara. "C'est gravé dans la mémoire".