Attentats du 13 novembre : "Le verdict ne change rien" pour le frère de Rafaël, victime drômoise du Bataclan

"Le verdict ne remplace pas le manque de mon frère et de mon père" raconte Christophe Ruiz à France Bleu Drôme Ardèche. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts s'est achevé ce mercredi. Parmi les victimes : le frère de Christophe, Rafaël, originaire de Bourg-de-Péage. Il a été tué au Bataclan. Leur père ne s'en est jamais remis et est décédé en 2017. "C'est une étape pour la justice des hommes et de ce pays, et c'est très important. Mais non, _ça ne va pas m'aider à une reconstruction quelconque_" admet-il.

Il poursuit : "Ma reconstruction, je la fais depuis le 14 novembre 2015, du moins j'essaye de la faire, entouré de ma compagne et de mes amis. J'essaye aussi de reconstruire ma mère chaque jour."

Tout le procès a été digne, très respectueux de la parole des victimes et de chacun - Christophe Ruiz

Christophe Ruiz s'est porté partie civile dans ce procès. Il a voulu humaniser son frère Rafaël afin qu'il ne soit pas qu'un nom dans une liste. En cela, "mon témoignage le 21 octobre l'année dernière a été une étape importante", "c'était important de montrer à la Cour et aux accusés les visages des personnes qui sont décédées dans ma famille". Par ailleurs, il ignore si un accusé a vraiment regardé ces visages.

Face aux condamnés, il se souvient ne rien avoir ressenti. "C'était des gens tout ce qui a de plus commun, des êtres humains qu'on peut croiser au coin de la rue. Je n'ai jamais pensé à eux." Jusqu'au verdict ce mercredi soir, Christophe Ruiz assure avoir suivi de loin le procès. De toute façon, il ne s'attendait pas à des réponses. Et s'il a été un peu agacé parfois par leur attitude, il n'est pas déçu. "Quelles que soit les explications ou les non explications qu'ils ont portées, ils n'ont jamais été importants. L'important, c'est mon frère et le souvenir de mon père".