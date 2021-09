Attentats du 13-Novembre : les pères de Marie et Mathias témoigneront ensemble "pour toutes les victimes"

Maurice Lausch et Jean-François Dymarski seront présents à l'ouverture du procès des attentats du 13-novembre 2015. Les parents des jeunes mosellans tués au Bataclan appréhendent ce moment mais évoquent surtout la solidarité et l'association Marie et Mathias qui les aide à tenir.

Marie Lausch et Mathias Dymarski avaient 23 et 22 ans

Unis pour affronter la douleur, Maurice Lausch et Jean-François Dymarski le seront aussi à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris devant laquelle s'ouvrira mercredi le procès des attentats du 13-novembre 2015.

Ensemble pour témoigner

Les pères de Marie et de Mathias, jeunes Mosellans tués au Bataclan, témoigneront, côte à côte, pour parler de leurs enfants disparus, de ce qu'ils représentaient pour eux, de ce que leurs familles sont devenues depuis cette terrible soirée.

On parlera pour toutes les personnes et toutes les victimes, directes ou indirectes, du Bataclan et des autres endroits de Paris. Pour nous, c'est important - Maurice Lausch

Pourtant, témoigner lors de ce procès historique, tant par les faits qui seront jugés que par le dispositif exceptionnel déployé, n'était pas une évidence. Mais leur avocat Jean Reinhart les a convaincu de prendre publiquement la parole. On a obtenu de le faire ensemble avec Maurice. On pourra s'aider. Ce ne sera pas facile, mais on le fait par solidarité" explique Jean-François Dymarski qui veut aussi saisir cette occasion pour pointer les disfonctionnements que les familles des victimes ont pu subir dans les heures qui ont suivi les attentats. "Il faut qu'on parle de cette journée du 14 novembre qui a été une journée horrible. Courir les hôpitaux, montrer des photos... Aucune liste des personnes décédées n'était établie. On est parti à minuit, on a appris à 18h seulement que nos enfants étaient décédés. C'était infernal."

Une marche "de Marie à Mathias"

Pour autant, ce procès n'est pas la priorité des deux pères. "C'est un acte juridique qu'il faut absolument mener à bien" dit Maurice Lausch, "mais en parallèle, on a l'association." Jean-François Dymarski abonde : "c'est ce qui nous fait tenir, cette solidarité. Ce sont les jeunes amis de nos enfants qui nous avaient demandé de le faire." Depuis 2016, à travers des concert, des vide-dressing, des marches, des démonstrations de BMX, l'association Marie et Mathias fait vivre leur souvenir, leurs passions et aide la jeunesse à travers des bourses. "On a récolté 27.000 euros depuis le début. Tous les fonds sont intégralement versés à des jeunes" se félicite Maurice Lausch. Tous se retrouveront une fois de plus le 19 septembre pour marche "de Marie à Mathias", entre Saint-Julien-les-Metz et Ancy-Dornot où sera inauguré l'espace culturel qui leur est dédié. Et le 13 novembre prochain, l'association organisera son traditionnel concert hommage à Bliiida à Metz.