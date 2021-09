Attentats du 13-Novembre : Manuel Dias, "la victime oubliée" du Stade de France

C'est un procès historique qui démarre ce mercredi 8 septembre au Palais de Justice de Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015. Il va durer 9 mois. Vingt accusés sont jugés, dont Salah Abdeslam, unique survivant des commandos terroristes. Côté victimes, près de 1.800 parties civiles sont attendues.

Manuel Dias, la première victime

Parmi ces parties civiles, les enfants de Manuel Dias, la première victime de cette nuit, au Stade de France. Ce chauffeur d'autocar de 63 ans, originaire de Reims dans la Marne, avait conduit plusieurs supporters assister au match France-Allemagne. Il a été happé par l'explosion d'un kamikaze sur l'esplanade du stade.

"Je survis avec ce vide toujours présent et chaque jour on y pense", confie Sophie Dias, la fille de la victime à France Bleu. Elle regrette qu'on "oublie un peu trop" son père, qui a été la première victime de cette nuit de terreur en région parisienne. "Souvent, on me dit, 'hey mais il y avait une victime au Stade de France ? Mais on ne savait même pas'. C'est la victime oubliée, clairement", selon la jeune femme.

Témoigner "pour ne pas l'oublier"

Si le procès démarre ce mercredi, Sophie Dias, elle, ne témoignera à la barre qu'à la fin du mois de septembre. Elle a beaucoup réfléchi avant d'accepter. "Ce n'était pas ma volonté au départ mais on m'a convaincue d'y aller finalement pour ne pas oublier la victime décédée du Stade de France, expliquer comment les choses se sont passées et comment je vis depuis".

