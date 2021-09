Attentats du 13-novembre : "Pardonner ? Ça me parait très compliqué", confie un Nantais survivant du Bataclan

Le procès des attentats du 13-novembre débute ce mercredi à Paris. Pendant neuf mois, 20 accusés, dont Salah Abdeslam, vont être jugées pour ces attaques au Bataclan, aux terrasses des cafés parisiens et au Bataclan qui ont fait 131 morts et plus de 400 blessés. Parmi les victimes, Victor Rouart, jeune Nantais de 35 ans aujourd'hui. Il a failli mourir au Bataclan. Il raconte ce qu'il a vécu et sa longue reconstruction dans un livre publié ce 8 septembre aux Éditions de l'Observatoire, "Comment pourrais-je pardonner". Il s'est confié à France Bleu Loire Océan avant le début du procès.

Aujourd'hui, ça va mieux

Comment allez-vous, à quelques heures du début du procès ? "Aujourd'hui, ça va mieux. Après de longues années assez terrifiantes et difficiles à vivre, aussi bien physiquement que moralement et psychologiquement. Heureusement, j'ai eu la chance d'être bien entouré, au niveau familial, amical et médical. Mais il est sûr que le début du procès ravive de douloureux souvenirs".

La confrontation avec Salah Abdeslam sera très difficile

Que redoutez-vous de ce procès ? "Le procès va être long et il va y avoir des moments particulièrement difficiles comme la confrontation avec Salah Abdeslam [le seul membre du commando terroriste encore en vie, ndlr] et les autres prévenus. Je pense que ce sera difficile ne serait-ce que d'affronter son regard pour les victimes et les familles des victimes qui seront présentes. Pour ma part, j'ai des souhaits mais j'ai peut qu'ils ne soient pas réalisés".

Obtenir une sorte d'apaisement à travers la décision qui sera rendue

Quels sont ces souhaits ? Comprendre ? "Oui, comprendre. Et aussi que les victimes, les familles de victimes, puissent obtenir une sorte de soulagement, d'apaisement à travers la décision qui sera rendue. C'est un minimum. Après, je doute que ça suffise à calmer leur peine après toutes les souffrances endurées. J'aimerais bien, aussi, qu'on puisse obtenir des informations supplémentaires sur la façon dont les attentats ont été préparés, s'il y a d'autres personnes mises en cause que les accusés. Des éléments de réponses qui pourraient servir de base de réflexion pour la suite, pour éventuellement trouver des solutions pour lutter efficacement contre le terrorisme. Mais je suis septique là-dessus".

Je suis resté à faire le mort dans la salle en me vidant de mon sang

Pour en revenir à ce qui vous est arrivé, en ce soir du 13 novembre 2005, au Bataclan, vous avez failli mourir, vous avez été très grièvement blessé. "J'ai eu les deux jambes cassées par une balle de kalasnikov. Je suis resté à faire le mort dans la salle en me vidant de mon sang jusqu'à ce que la BRI [la brigade de recherches et d'intervention, NDLR] intervienne et me sorte de là. Ensuite j'ai été emmené à l'hôpital où je me suis réveillé en réanimation. Et quelques semaines plus tard, une fois mon état stabilisé, les médecins m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chances et que j'étais passé à quelques minutes d'un drame".

Il a fallu se réhabituer à sortir dans les lieux publics

Vous avez ensuite commencé une longue reconstruction physique et psychologique. "Jai failli être amputé de la jambe gauche. Donc ça a été très long de récupérer physiquement. Psychologiquement aussi. J'étais dans un microcosme avec ma famille, mon entourage qui s'occupe de moi donc ça, ça a été une manière plutôt positive d'aborder la chose mais tout a pris beaucoup de temps. J'ai remarché sans accessoire au bout de deux ans et demi. Et il a fallu se réhabituer à sortir dans les lieux publics, retrouver une vie sociale normale. Mais après un tel événement, on reste marqué à vie".

Pardonner ? Pour l'instant, ça me parait très compliqué

Vous posez cette question avec le titre de votre livre : "Comment pourrais-je pardonner ?" Vous pensez y arriver un jour ? "C'est difficile à dire. Vu la gravité des faits, ça me parait très compliqué. Je suis très attaché au pardon de par mes convictions religieuses, donc j'aimerais bien. Mais je pense qu'il y a aussi une proportionnalité dans l'acte où on a atteint l'horreur absolue avec le massacre d'innocents, les souffrances, les douleurs endurées, physique, psychologiques. Pour l'instant, ça me parait quand même très compliqué."