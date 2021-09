Attentats du 13-Novembre : "Ce procès me replonge dans cette nuit-là", Jérôme, rescapé marnais du Bataclan

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi pour neuf mois. Un procès que Jérôme Barthélémy attend, même si il le suivra de loin. Ce Marnais était au Bataclan ce soir-là et six ans après, ce qu'il attend avant tout, c'est d'entendre les témoignages des victimes.

40 minutes. C'est le temps que Jérôme Barthélémy a passé dans la salle de concert du Bataclan le 13 novembre 2015. Quand il entend les déflagrations, il croit comme beaucoup d'autres à des pétards, avant d'apercevoir les terroristes, armés, qui tirent sur les spectateurs. "J'ai réussi à me relever, à courir, à sauter une barrière, à monter sur scène et à me cacher dans le local technique", se souvient-il calmement. Six ans plus tard ce qui le surprend, c'est d'avoir eu la force, une fois sorti du Bataclan, de reprendre sa voiture pour rentrer chez lui, à Taissy : "Incroyable ! Je m'en rends compte", dit-il dans un sourire.

C'est avec le sentiment d'être un miraculé que Jérôme suivra le procès des attentats du 13 novembre. Un procès dont les chiffres donnent le tournis : 145 jours d'audience prévus, 20 accusés, plus de 300 avocats, 1 800 parties civiles, un dossier de 542 tomes. "C'est tellement énorme ! Il y aura même un webradio ! j'espère que ça ne va pas noyer les choses", dit-il.

Ne rien attendre des accusés

Jérôme Barthélémy ne sera pas présent au procès, il n'a pas non plus souhaité se constituer partie civile : "Je ne vois pas ce que ça m'aurait apporté", lui qui n'avait que des égratignures après l'attentat, "J'ai vu un psychologue expert 2 fois, comme on me l'a demandé et j'ai très bien été indemnisé, rapidement contrairement à d'autres".

Il n'attend pas non plus grand-chose des 20 accusés, dont Salah Abdeslam, seul rescapé des commandos du 13 novembre, resté jusque-là silencieux.

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'entendre les témoignages

Jérôme Barthélémy suivra le procès, oui, "Mais avec une certaine distance", précise-t-il. Et quand on lui demande si il n'a pas peur que ces neuf mois de procès le remue, il hésite : "Non je pense que c'est passé, mais oui peut-être, peut-être... je n'espère pas mais peut-être". Ce qui l'intéresse surtout c'est d'entendre les témoignages des victimes : "Je me suis rendu compte qu'on avait tous eu le fameux syndrome post-traumatique. Moi c'est en 2017 que j'ai été particulièrement angoissé, toute l'année, et on a tous vécu ça alors que l'on est tous différents".

Il espère aussi que ces longues journées d'audience permettront d'éclairer certaines zones d'ombre, comme notamment la sécurité au sein du Bataclan le soir des attentats : "J'ai toujours trouvé que l'on rentrait comme dans un moulin, alors que la salle était menacée. J'espère qu'on en entendra parler", conclut Jérôme, même si il craint que le gigantisme du procès ne fasse perdre en efficacité.