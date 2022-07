Attentats du 13 novembre : un couple de Grenoblois, parties civiles, réagit au verdict

Eliane et Frédéric, un couple de Grenoblois, étaient parties civiles dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Ils ont témoigné, suivi à distance les 10 mois d'audience et accepté de réagir au verdict. Pour eux, déposer à la barre a été une étape importante dans leur vie.

Le verdict a été rendu mercredi soir dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Salah Abdeslam écope de la plus lourde peine possible, en droit français, à savoir la prison à vie incompressible. Les autres peines vont de deux ans de prison à la perpétuité. Les avocats de la défense ont dix jours pour faire appel.

Une déposition à deux voix

Il y a eu 399 auditions de victimes et 2334 parties civiles. Parmi ces parties civiles, il y a un couple de Grenoblois, Eliane et Frédéric. Ils étaient attablés à la Belle Equipe avec leur amie parisienne, Véronique, quand la tuerie a commencé. Elle a été tuée sous leurs yeux, eux, ont échappé miraculeusement aux balles des terroristes. Indemnes physiquement mais blessés à vie à l'intérieur. En septembre dernier, au début du procès, ils ont finalement accepté de témoigner, ensemble. "J'ai eu le sentiment de déposer quelque chose à la barre" se souvient Eliane. "Pour m'alléger, certes, mais _ma grande joie c'est que cela a permis à Mélissa, la fille de mon amie décédée, et à son père, de libérer leur parole_. Ils ne voulaient pas venir, pas témoigner et finalement, ils ont demandé à la Cour qui a donné son accord, car cela n'était pas prévu. Cela leur a fait du bien et à moi aussi" reconnait Eliane, car elle a toujours beaucoup de peine pour Mélissa et son frère. C'est elle qui a dû leur annoncer que leur mère était morte. "Nous étions partis avec leur mère au restaurant, les enfants étaient restés à l'appartement, leur père était en voyage en Chine et nous sommes rentrés sans Véronique. Cela restera comme le pire moment de ma vie." conclut Eliane

Eliane a trouvé le verdict "juste" Copier

Apprendre à porter le poids de cette tragédie

Frédéric, l'époux d'Eliane, explique que le procès et le verdict lui ont donné des clefs pour savoir comment mieux vivre avec sa peine. "Cela permet de mettre un point à une histoire tragique. Cela permet de porter le poids de ces 7 années, de ce drame d'une manière plus facile. Ce poids, on le portera toute notre vie, il ne disparaitra pas, mais au moins, maintenant, on a des prises, des poignées pour savoir comment le porter et avancer" explique Frédéric.

Ecoutez le témoignage de Frédéric Copier

Maitre Hervé Gerbi, l'avocat d'Eliane et Frédéric, était à leurs côtés durant leur déposition. Il a fait partie des avocats qui ont plaidé, lors de ce procès historique : " Je ressors de ce procès avec la conviction que notre état de droit a été la meilleure réponse à cette attaque terroriste, avec des débats contradictoires de très grande qualité." précise Maitre Gerbi qui poursuit : "Il y a eu des moments difficiles, comme lors des témoignages bouleversants, notamment des jeunes victimes. C'est la première fois qu'un procès donne autant de place aux victimes, à leur souffrance, à l'émotion. Personne 'na été insensible à ce qui a été dit."

Maitre Gerbi a souligné la haute tenue du procès Copier

L'écrivain, Emmanuel Carrère, qui a suivi toute l'audience, a décidé d'en faire un livre. Il a demandé à Eliane et Frédéric d'y participer et ils ont accepté. "C'est un écrivain que j'aime beaucoup. Il est venu nous voir pour nous dire que notre témoignage l'avait touché. On ne s'y attendait pas. On ne pensait pas être légitimes dans la douleur car nous sommes en vie et sans séquelle physique. Mais nous avons compris et accepté que, malgré tout, nous aussi, nous étions des victimes de ces attentats" dit Eliane.