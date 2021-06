Attentats du Bataclan : une arrestation en Gironde mardi matin

Presque six ans après les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, six personnes de l'entourage d'un des terroristes, Foued Mohamed-Aggad, ont été interpellées mardi matin.Cinq ont été arrêtées en Alsace, d'où était originaire le terroriste, et une autre en Gironde.