Attentats en Catalogne : "On vient ici pour échapper à ce type d'actualité et la réalité nous rattrape"

Des Ardéchois et des Drômois ont vécu de près les attentats en Catalogne, à Barcelone puis à Cambrils où le Valentinois Philippe Chardon passe ses vacances. Il est très surpris qu'une attaque vise cette petite station de vacances familiale.

Des Drômois et des Ardéchois ont vécu de près les attentats en Catalogne. Deux attaques à sept heures d'intervalle avec des véhicules fonçant sur les passants. A Barcelone à 17h, l'attentat a fait treize morts et une centaine de blessés dont vingt-six Français. Vers minuit, dans la station balnéaire de Cambrils, une personne a été tuée, au moins six autres personnes ont été blessées.

Un Valentinois sous le choc à Cambrils

Nous n'avons pas connaissance de Drômois ou d'Ardéchois blessés dans ces attaques. Mais certains n'étaient pas loin. Un couple de Drômois est, par exemple, en vacances à Cambrils comme chaque année depuis plus de trente ans. Il s'agit de l'ancien avocat valentinois Philippe Chardon et de son épouse.

Ils dormaient à l'heure où les terroristes fonçaient sur les promeneurs et c'est à leur réveil, ce vendredi matin, qu'ils ont découvert la tragédie. "Ça fait un choc parce que sur ce porte on y passe tous le jours" explique Philippe Chardon.

"C'est la stupeur de voir un attentat dans cette petite station de vacances familiale !"

"On vient ici pour échapper à ce type d'actualité et la réalité nous rattrape et la réalité est dure" insiste Philippe Chardon.

A Cambrils, en Catalogne, petite ville de bord de mer, les cinq terroristes présumés qui se trouvaient dans la voiture ont été abattus par la police. A Barcelone, trois suspects ont été arrêtés. Un homme est toujours en fuite précisait ,ce vendredi matin, le président de Catalogne. Il s'agirait du conducteur de la camionnette qui a percuté la foule.

"On se rend bien compte là que les attentats peuvent arriver partout désormais" explique le Valentinois Philippe Chardon. "Il ne faut pas céder à la panique, la police a très bien réagi ici et on va rester jusqu'à la fin du mois d'août, comme prévu".

"On ne pourra pas s'empêcher de penser à cet attentat, en passant tous les jours sur le port, en allant faire nos courses, c'est très compliqué" raconte Philippe Chardon qui va en vacances à Cambrils depuis plus de trente ans.