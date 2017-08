Attentats en Espagne : le témoignage d'un Béarnais qui dînait à Cambrils au moment du drame

En vacances sur la côte catalane, Guillaume et sa famille ont assisté dans la nuit de vendredi à samedi à l'attentat perpétré à Cambrils. Ce Lonsois était en train de dîner dans la station balnéaire quand le drame s'est produit. Il raconte.

Au lendemain des attentats en Espagne, qui ont fait au moins 14 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français, selon le gouvernement régional, et un mort et six blessés à Cambrils, l'enquête avance. Selon la police catalane, les auteurs de ces attentats formaient un groupe et préparaient une attaque de plus grande envergure. Le principal suspect recherché, le conducteur de la camionnette qui a foncé sur les Ramblas pourrait se trouver parmi les assaillants abattus un peu plus tard à Cambrils. Trois des cinq suspects tués ont été identifiés.

De nombreux vacanciers réalisent aujourd'hui qu'ils ont échappé au pire. C'est le cas de Guillaume Pédaillé et de sa famille. Ce Lonsois avait loué un appartement à Salou et avec des amis ils sont allés dîner vendredi soir à Cambrils.

"Sur le moment, j'ai cru à une mauvaise blague"

"On était à table. On a entendu du bruit. Sur le moment, j'ai cru à une mauvaise blague. Puis on a vu des gens courir, raconte-t-il. On a été mis en sécurité dans un restaurant du bord de mer. On avait les infos en temps réel par le père d'un ami qui vit ici. Il a tout vu de son balcon, une voiture renversée, des terroristes abattus. On a été hébergé par un ami qui a loué un appartement. On a aussi hébergé une famille de Tarbes, un couple de Paris et des Suisses apeurés. On est rentré le lendemain sur Salou où on a loué un appartement pour les vacances. Les enfants font bonne figure. On ne réalise pas trop pour l'instant mais on est marqué. C'est compliqué là."

A LIRE AUSSI

► TÉMOIGNAGES - Entre panique et angoisse, des Français racontent les attaques en Espagne

► Attentats en Espagne : ce que l'on sait sur les attaques de Barcelone et Cambrils