Attentats : une députée sarthoise participe au premier sommet parlementaire mondial contre le terrorisme

C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce mercredi à Paris. Celui des attentats du 13 novembre 2015. Les tueries du Bataclan, du stade de France et des terrasses des cafés de la capitale ont causé la mort de 131 personnes dont un sarthois, Nicolas Degenhardt. Il y a aussi les 400 blessés recensés et les milliers de personnes choquées qui ont assisté à ces scènes d'horreur. Des survivants qui ont parfois du mal à se reconstruire. Certains attendent avec impatience ce procès fleuve qui va durer 9 mois dans une salle d'audience construite pour l'occasion dans l'ancien palais de justice de l'Ile de la Cité. Une salle d'audience capable d'accueillir 330 avocats, 1800 parties civiles et 20 accusés dont Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie.

La salle d'audience spécialement construite pour ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Vue du box des accusés et des bancs de la défense © Radio France - Julien Michel

Créer un statut à part pour les victimes du terrorisme

Au même moment, Marietta Karamanli s'envole pour l'Autriche. La députée de la 2e circonscription de la Sarthe (apparentée PS) participe au premier sommet parlementaire mondial consacrée à la lutte contre le terrorisme. Une réunion des députés de plusieurs pays soutenue par l'ONU. Et ce n'est pas un hasard si Marietta Karamanli y a été conviée. La parlementaire sarthoise est l'auteur d'un rapport intitulé " Protéger et soutenir les victimes du terrorisme". "Un rapport adopté à l'unanimité par les 47 pays du conseil de l'Europe" se réjouit la députée, avec un sentiment de fierté. Au coeur de ses propositions, il y a la création d'un statut particulier pour les victimes du terrorisme. " Un statut à part basé sur la reconnaissance et la réparation"... au delà des indemnisations financières. "Il faut d'abord définir ce qu'est une victime. Ce n'est pas seulement celle qui est directement touchée par l'attentat. C'est aussi son environnement, sa famille". Il y a aussi celles et ceux qui, sans être blessés physiquement, ont été témoins. " Ce statut doit leur permettre de bénéficier d'un accompagnement psychologique mais aussi par exemple à une assistance juridique". Permettre à la victime ou à la famille d'un défunt d'assister au procès, à obtenir des informations pour les aider dans leurs démarches à faire auprès de leur employeur. "Aider aussi celles et ceux qui perdent leurs repères, qui, traumatisés, perdent leur emploi. Il faut leur fournir une assistance juridique, financière ou médicale. Quel que soit sa nationalité". Car monter un dossier d'indemnisation se transforme parfois en parcours du combattant dans des pays qui ne reconnaissent pas toujours le droit des victimes. D'où ce sommet mondial.

Le terrorisme n'est pas qu'une affaire d'Etat, c'est l'affaire de tous les citoyens - Marietta Karamanli, députée sarthoise

Marietta Karamanli, la députée sarthoise auteur d'un rapport sur la prise en charge des victimes du terrorisme © Radio France - yann lastennet

Le fait que des parlementaires s'empare de cette question démontre que "le terrorisme n'est pas qu'une affaire d'Etat. C'est l'affaire de tous les citoyens". Pour la députée sarthoise, apparentée PS, il faut aussi agir en amont par l'éducation. "Il faut parler de ces victimes. Il faut honorer leur mémoire, il doit y avoir une forme de commémoration pour ceux qui n'ont pas vécu ces attentats. Les associer pour ne pas oublier". Marietta Karamanli veut aussi retisser le lien social entre les Français. Lien qui s'est distendu ces dernières années, bien avant la contestation des gilets jaunes.

