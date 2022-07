Attention à de faux démarcheurs ES à Strasbourg

Attention, de faux démarcheurs d'Electricité de Strasbourg se présentent en cette mi-juillet chez des particuliers de l'Eurométropole de Strasbourg. Il s'agit de commerciaux qui font signer des contrats avantageux en expliquant qu'il y a un changement dans les marchés de fourniture d'énergie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les signataires découvrent ensuite qu'ils se sont engagés avec une société concurrente qui n'est pas Electricité de Strasbourg, et qui est installée dans un autre département. Cinq plaintes ont déjà été déposées dans le secteur de Hautepierre et de Cronenbourg. La police appelle à la plus grande vigilance avant de signer un contrat.