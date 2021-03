Attention à l'arnaque au "collet marseillais" dans le Cher

Méfiez-vous des inconnus qui vous sollicitent au distributeurs de billets. La police du Cher a repéré une recrudescence des "collets marseillais" dans le département.

Le scénario est souvent le même : plutôt le dimanche ou le lundi, jour de fermeture des banques, des individus repèrent une personne âgée retirant de l'argent au distributeur. Alors que la personne s'éloigne, les malfaiteurs la rattrapent, faisant croire qu'il reste des billets dans le distributeur que la personne aurait oublié de prendre. Ils vous invitent donc à remettre votre carte et refaire le code. Mais c'est alors que la carte est avalée, et la banque est fermée. Dès que vous avez le dos tourné, ils volent la carte et repartent avec le code qu'ils vous ont vu taper.